Näin suomalaiset tinkivät autokaupoilla kun kyse on käytetystä – ”Tulos tavallaan yllättää ja toisaalta taas ei”

Suomalaisia ei ole perinteisesti pidetty tinkimiskulttuurin kannattajina.

Käytettyihin autoihin erikoistuneen Kamux-ketjun teettämässä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksessa kysyttiin, kumpaa suositaan autokaupoilla eli tinkimistä vai kiinteää hintaa.

Hiljattain julkaistun tuloksen mukaan kaikkiaan 65 prosenttia haluaa mahdollisuuden tinkiä autokaupoilla ja 20 prosenttia pitää kiinteää hintaa parempana. Loput 15 prosenttia ei ottanut kantaa aiheeseen.

– Tulos tavallaan yllättää ja toisaalta taas ei. Autokaupassa on tinkiminen ollut perinteisesti osa kaupantekokulttuuria. Autokauppaan Suomessa liittyy usein myös vaihtoauto, joten on aika luontevaa, että asiakkaan kanssa käydään keskustelua hinnasta tai tarkemmin sanoen välirahan suuruudesta. Kaupan hierominen voi olla joillekin myös viihdyttävä tapahtuma, Kamuxin maajohtaja Tommi Iiskonmäki kertoo.

Kaikki eivät kuitenkaan koe tinkimistä omakseen.

– Kaikki eivät jaksa tai halua käyttää aikaa hintakeskusteluihin, se on ihan selvä. Aika paljon on julkisuudessa puhuttu esimerkiksi kiinteästä hinnasta tai kiinteästä kuukausikulusta, ja siihen peilaten tutkimustulos on hiukan yllättävä. Yllättävää oli myös se, että asiasta oltiin hyvin samaa mieltä eri ikäryhmien keskuudessa, Iiskonmäki jatkaa.

Naiset ja miehet täydellisen yksituumaisia

Tutkimuksen mukaan naiset ja miehet ovat täysin yksimielisiä tinkimisestä, sillä kummassakin ryhmässä tinkimismahdollisuutta pitää hyvänä 65 prosenttia vastaajista.

Kaikista ikäluokista hiljattain ajokortin saaneet eli 18-24-vuotiaat ovat eniten tinkimismahdollisuuden kannalla.

– Jopa 75 prosenttia nuorimmasta autoilijaikäpolvesta pitää tinkimismahdollisuutta hyvänä. Siihen varmasti vaikuttaa se, että ollaan hankkimassa ensimmäistä autoa ja käytössä on rajallinen määrä rahaa, Iiskonmäki pohtii.

– Jos ei tunne tinkimistä omakseen ja haluaa tehdä nopeita päätöksiä, niin se kannattaa kertoa ihan suoraan kaupantekotilanteessa, Iiskonmäki vinkkaa lopuksi.

Jos autoa ostaessasi saisit valita, kumman ottaisit: tinkimismahdollisuuden vai kiinteän hinnan, jossa ei ole neuvotteluvaraa? Voit kommentoida uutista alla.

Suomalaiset autokaupoilla -kyselytutkimus tehtiin Bilendin hallinnoimassa M3 Panelissa 28.1.-2.2.2020 Kamuxin toimeksiannosta. Online-tutkimukseen M3 Paneelissa vastasi 1 000 ajokortinomistajaa, jotka ovat iältään 18‒70-vuotiaita. Otos on kansallisesti edustava sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.