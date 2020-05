Isosta osasta liikennemerkkejä on häivytetty sukupuoleen kuten tässä mieheen viittaavat symbolit.

Uuden tieliikennelain myötä katukuvaan ilmestyy uusia liikennemerkkejä. Lisäksi monet vanhat tutut liikennemerkit saavat pienen kasvojenkohotuksen.

Viikon päästä voimaan astuva uusi tieliikennelaki tuo mukanaan monien muiden uudistusten lisäksi kymmenittäin uusia tai uudistettuja liikennemerkkejä.

Vaikka uudet merkit otetaan käyttöön heti lain voimaantultua, muutetaan vanhoja merkkejä uudistettujen mukaisiksi kymmenen vuoden siirtymäajan sisällä. Eli kokonaan uutta liikenneympäristöä ei kannata 1.6.2020 odottaa näkevänsä.

”Polkupyörän symbolina on sukupuolineutraaliuspyrkimyksistä huolimatta miesten pyörä”

– Täysin uusia merkkejä ovat muun muassa nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty, ajokaistojen yhdistyminen, väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa, vähimmäisnopeus, pyöräkatu, pyöräkaista, kuormauspaikka, keskusta sekä erilaiset jalankulkua, polkupyöräilyä ja mopoilua rajoittavat liikennemerkit. Uusi laki tuo myös muutamia uusia lisäkilpiä, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen listaa.

Vanhoihin liikennemerkkeihin on tulossa joitakin stilistisiä muutoksia. Ihmishahmoista on esimerkiksi tehty sukupuolineutraaleja, liikennemerkeissä esiintyviä nuolia on tyylitelty ja liikennemerkkien symboleita ainakin osittain nykyaikaistettu.

– Traktorilla ajo kielletty -merkki on saanut hytillisen traktorin ja lisäkilvessä oleva pakettiauton kuvakin vastaa ulkoasultaan enemmän tämän päivän ajoneuvoa. Toisaalta puomittomasta tasoristeyksestä varoittavaan merkkiin on kuitenkin jätetty höyryveturi ja polkupyörän symbolina on sukupuolineutraaliuspyrkimyksistä huolimatta miesten pyörä, Vesalainen toteaa.

Traktorilla ajo kielletty koskee myös mopoautoja

Traktorilla ajo kielletty -liikennemerkki kieltää jatkossa ajamisen traktorilla, jonka rakenteellinen nopeus on 60 kilometriä tunnissa tai vähemmän.

Kielto koskee vanhaan tapaan myös ajamista moottorityökoneella, mutta aiemmasta poiketen se kieltää myös ajamisen kevyellä nelipyörällä eli esimerkiksi mopoautolla.

– Kaiken kaikkiaan uusien ja uudistettujen liikennemerkkien symbolit ovat loogisia ja helposti ymmärrettävissä, Vesalainen arvioi.