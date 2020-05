Onko tämä todella maailman paras auto? IS testasi

World Car Awards 2020 -voittaja Kia Telluride on Suomessa täysin tuntematon automalli. IS:n avustaja Toni Jalovaara pääsi ajamaan ”maailman parasta.”

Kun tammikuussa Yhdysvalloissa julkistettiin North American Car, Truck & SUV of the Year -voittajat, niin katumaasturien sarjassa voiton vei Kia Telluride.

Ei kulunut kuin kolme kuukautta, kun oli World Car Awards -palkintojen vuoro. Tämän kilpailun pääsarjassa tuomaristo valitsi Kia Telluriden vuoden tärkeimmäksi uudeksi automalliksi. Palkinto on synonyymi ”maailman parhaalle autolle.”

Täällä Euroopassa palkintorohmusta tietää vain harvat, sillä Telluridea myydään ainakin toistaiseksi ainoastaan Pohjois-Amerikassa ja Arabimaissa.

Kialla ei olisi varmasti mitään sitä vastaan, että Telluridea myytäisiin muuallakin. Eurooppaan se voi olla vähän suuri, mutta toisaalta Ford aloittaa Explorerin myynnin täällä ja Toyota tuo vuoden 2021 alussa yhtä kookkaan Highlanderin.

Toistaiseksi Kia ei kuitenkaan voi laajentaa Telluriden markkinoita hyvin yksinkertaisesta syystä. Yhtiön West Pointin tehtaalla Yhdysvaltojen Georgiassa ei ehditä valmistaa niin paljon Tellurideja kuin asiakkaat niitä haluaisivat.

Tammikuussa 2019 Detroitin autonäyttelyssä esitellyn Telluriden saavuttama innostus on varmasti yllättänyt Kian. Jotain on muuttunut, sillä pari vuotta aiemmin yritti kookkaiden kolmerivisten katumaastureiden luokassa Borregollaan, joka floppasi pahasti.

Kia Telluridessa on kunnioitusta herättävää jyhkeyttä ja luonnossa se vaikuttaa yllättäen todellista pienemmältä.

Väitetään mitä tahansa, mutta auton ulkonäöllä on valtava merkitys ostopäätökseen. Telluride on asiallisen ja jämäkän näköinen olematta liian mahtaileva. Eurooppalaisittain se on kookas, sillä pituutta on tasan viisi metriä, leveyttä senttiä vaille kaksi metriä ja korkeuttakin keskimittaisen miehen verran.

Koeajettavana oli mallisarjan täydellisimmin varustettu SX, jossa oli vielä 2 300 dollarin hintainen Prestige Package nappanahkoineen. Kaikilla herkuilla ohjaamo on varsin viihtyisä.

Täysikasvuinen aikuinen mahtuu kohtuullisen mukavasti kolmannellekin riville. Keskimmäisellä rivillä matkustaminen on todella miellyttävää, jos valitsee paremmin varustellun version erillisistuimineen. Edessä on tietenkin ruhtinaalliset oltavat, ja varusteita on parhaassa SX-tasossa aina istuimien sähkösäädöistä niiden jäähdytykseen.

Ohjaamossa on tiettyä vanhoillisuutta, kun taas samalle perustalle tehdyssä sisarmallissa, Hyundai Palisadessa, mennään modernimmalla teemalla. Kaikki eivät kuitenkaan halua esimerkiksi digitaalimittaristoa, eikä suurin osa Telluriden kohderyhmässä ole varmasti sellaisesta edes kuullut. Modernit vimpaimet, kuten sähköinen vaihteenvalitsin ovat monen asiakkaan mielestä vaikeita oppia eli vanhassa kepissä on vara parempi.

Keskirivin erillisistuimet eivät toki ole Maybach-tasoa, mutta niissä on paljon säätöjä, joilla matkustaja saa itselleen mukavan ja rennon asennon.

Tekniikaltaan Telluride ei edusta aivan viimeisimpiä virtauksia, sillä keulalla on vapaasti hengittävä 3,8-litrainen V6-moottori. Vakiona se antaa voimansa 8-vaihteisen automaatin kautta etupyörille. Kahdentuhannen dollarin lisähintaan saa nelivedon. Voimaa on riittävästi, joskaan ei runsaasti. Eipä tällaista autoa mihinkään kovin hurjaan ajoon ole tarkoitettukaan.

Kulutus voi tuntua kohtuuttomalta, mutta auton kuljetuskapasiteetin huomioon ottaen se on varsin siedettä. Hybridi tai lataushybridi olisi tervetullut, mutta Yhdysvalloissa sellaista ei kaivata. Niin kauan kuin Telluriden menekki jatkuu nykytasolla, ei uusia vaihtoehtoja voimalinjaan ole odotettavissa.

Ajettavuudeltaan Telluride on parempi kuin ulkonäön perusteella voisi olettaa. Vaikuttaa siltä, että BMW:n M-osastolta HMG:lle (Hyundai Motor Group) siirtynyt Albert Biermann on ollut mukana tämänkin Kian mallin alustan toiminnan viimeistelyssä. Toki kookas kahden tonnin painoinen auto on parhaimmillaan matka-ajossa, mutta se selviää mutka-ajostakin varsin vaivattomasti, vaikka kori alkaa kallistella ja aliohjautuvuuttakin on havaittavissa.