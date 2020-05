Ensitestissä Porschen pistokehybridi: Upee, nopee, Coupé – näin säästyy autoveroissa

Porschen pistokehybrdi-Cayenne säästää autoveroa ja polttoainetta.

Kun Porsche esitteli Cayenne-mallinsa ensimmäisen kerran vuonna 2002, kohahtivat puristisimmat Porsche-fanaatikot takajaloilleen: mitä ihmettä periurheilullinen saksalaismerkki oikein aikoi? Oliko aidosti sporttisen SUV-mallin luominen järkevää, saati sitten edes mahdollista? Ja oliko Cayenne aito Porsche lainkaan?

Kuluneet lähes kaksi vuosikymmentä ovat osoittaneet, että vain muutos on pysyvää – myös vahvasti traditioihin nojaavalle Porschelle.

Cayennesta on pikku hiljaa muodostunut Porschelle tärkeä kulmakivi ja volyymimalli, jota ilman se tuskin enää pärjäisi. Parhaillaan valmistetaan Cayennen kolmatta sukupolvea, josta on hiljattain muokattu myös astetta menevämpi coupé-kori. Sen mielenkiintoisimpiin versioihin kuuluu uunituore E-Hybrid, joka on nykyisin vahvassa nosteessa elävä pistokehybridi.

Coupémainen katon muotoilu on tehnyt esteettisesti hyvää: siluetti ei ole niin laatikkomainen kuin tavallisessa Cayennessa.

Cayenne Coupén tärkeimmät uudet piirteet ovat muuttunut takaosan muotoilu, aktiivinen kattospoileri, kaksi erillisistuinta takana sekä kaksi vaihtoehtoista kattoratkaisua. Autoon tulee vakiovarusteena kiinteä panoraamalasikatto, mutta lisävarusteena on saatavana kevyt hiilikuitukatto.

Muutoksia on myös korin etuosassa, sillä katon etureunaa on laskettu parin sentin verran. Takaovet ja pyöräkotelot on muokattu leveämmiksi. Jyrkentyneen kattolinjan ansiosta Cayenne Coupé on kokonaisuutena perusversiota sporttisemman näköinen, ja kumartaa siten Porschen traditioiden suuntaan. Hyvä niin.

Porsche on aina osannut tehdä kuljettajakeskeisiä ohjaamoja, eikä uusi Cayenne Coupé ole poikkeus.

Sliipatusta muotoilustaan huolimatta Cayenne Coupé tarjoaa vakiona reilusti tilaa neljälle henkilölle. Takana on vakiona kaksi erillistä urheiluistuinta, mutta muista Cayenne-malleista tutut takaistuimet ovat tilattavissa ilman lisähintaa. Takamatkustajat istuvat kolme senttiä alempana kuin muissa Cayenne-malleissa, jotta päätilaa riittäisi matalammasta kattolinjasta huolimatta. Tilaa onkin sen verran reilusti, että ainakin 190-senttiset mahtuvat matkustamaan autossa peräkkäin ilman ongelmia, edes takanakaan lopu päätila kesken panoraamakatosta huolimatta. Tässä suhteessa Cayenne on parantunut sukupolvien kehittyessä.

Ensitestiautossa oli lisävarusteena reilun viiden tonnin Advantage Package, joka sisältää muun muassa ilmajousituksen, led-ajovalot, sähkösäätöiset etuistuimet, mukavuusistuimet takana, etuistuinten ja ohjauspyörän lämmityksen sekä Bosen äänentoistojärjestelmän.

Ajossa hiljaisen auton ohjastaminen on muutoinkin kattavan varustelun syleilyssä hyvin sivistynyt kokemus. Sisällä laadun tunne on merkin tapaan hyvin ilmeinen, mutta superluksukseen Cayenne Coupé E-Hybrid ei aivan yllä – Porschehan on synnyinmaassaan monelle lähes kansanauton asemassa.

Suomessa puolestaan viimeistään autovero on ennen varmistanut sen, että Porschen hinnan ja eri laatuominaisuuksien suhde on vääristynyt, ja autojen hinnat ovat monissa tapauksissa karanneet tavan tallaajilta aivan taivaisiin.

Nyt tilanne muuttuu kovaa tahtia, sillä Cayenne Coupéseen on tarjolla kolmelitraisen V6:n (340 hv) ja neljälitraisen V8:n (550 hv) lisäksi pistokehybridiversiot.

Takanakin on mukavasti tilaa myös korkeus suunnassa, sillä takaistuinta on laskettu hieman perusversiota alemmas.

Ensitestissä niistä oli miedompi kolmelitrainen, josta irtoaa 462 hevosvoimaa ja 700 newtonmetriä vääntöä. Niiden turvin tämä urheilullinen premium-SUV singahtaa liikkeelle kuin keväthauki kaislikosta: sataseen ehditään 5,1 sekunnissa, mutta virallinen kulutus jää kuitenkin 4,1 litraan.

Ajaminen on Porschemaiseen tapaan notkean vaivatonta, toisaalta auto tuntuu tien päällä raskaalta, ja sitä se onkin: omamassa lähentelee 2,5 tonnin lukemaa. Kantavuus sen sijaan on matalahko, vain 435 kiloa.

Parhaimmillaan 37 kilometrin sähköajon ja pienempien CO2-päästöjen ansiosta auton hinnassa on meillä autoveroa maltilliset 6 610 euroa, kun vastaavasti perinteisen voimalinjan Cayenne Turbo Coupéssa sitä maksetaan typerryttävästi peräti 121 493 euroa – siis pelkkää autoveroa reilusti enemmän kuin koko ensitestiauton kokonaishinta on!

1. Porschen ohjauspyörä istuu käteen kuin hansikas, ja toiminnot on sijoitettu loogisesti. 2. Kojelaudan keskiössä on suuri kosketusnäyttö. Ajotiloja auto tarjoaa viisi. 3. Kolme litrainen V6 on Cayennen miedoimmasta päästä, mutta tahkoaa yhtä kaikki 340 hevosvoimaa kuljettajan iloksi. Sähkömoottori avustaa. 4. Pistokehybriditekniikka kutistaa tavaratilaa yli sadalla litralla, mutta se on silti 500-litrainen.

Ei siis ihme, että juuri pistokehybridejä kysytään myös Porsche-leirissä nykyisin enemmän kuin mitään muuta. Tällaisenaan Cayennesta on muodostumassa yksi koko Porsche-malliston peruspilareista.

Tässä valossa pistokehybridien ideaa on helppo kannattaa, ja nykyisellä autoverolinjallaan Suomi ampuu todennäköisimmin vain itseään jalkaan, sillä alan vaiettu totuus on, että myös maksukykyisimmät asiakkaat harkitsevat tarkkaan ostostensa järkevyyden. Tällöin kaikkein suolaisimmin rokotetut mallit jäävät maahamme kokonaan rekisteröimättä, ja valtiolta jäävät tässä kissa ja hiiri -leikissä saamatta niin autovero- kuin arvonlisäverotulotkin.