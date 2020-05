Onko tässä Suomen suurin sähköautojen latausalue?

”Latausaluetta” on väritetty moninaisella designilla.

Noin 1 400 sähköauton latauksen mahdollistava hanke on valmistunut.

Helsingin Arabianrannan parkkipaikkojen sähkötolpat on muutettu sähköautojen ja pistokkeella ladattavien hybridien lataukseen soveltuviksi. Näin on syntynyt noin 1 400 latauspaikkaa.

Tolppia voi edelleen käyttää totutusti autojen lämmitykseen. Lataus ja lämmitys on mahdollista kytkeä päälle mobiilisti, mikä hyödyttää kaikkia tolppien käyttäjiä.

Alueellisen palveluyhtiö Arabian Palvelu Oy:n mukaan kyseessä on tiettävästi suurin alueellinen sähköautojen latauksen mahdollistava hanke Suomessa. Taustalla on tavoitteena sekä edistää autokannan muuttumista ympäristöystävällisemmäksi että palvella niitä alueen asukkaita, joilla jo on käytössään sähköauto tai ladattava hybridi.