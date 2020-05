Kuluttajariitalautakunnan taannoin antama suositus valottaa tilannetta, johon autokaupoille lähtenyt voi joutua.

Kuluttajan mukaan käytettynä ostetun auton aiempi kolarivaurioiden korjaus oli tehty huonosti. Myyjäliikkeen mukaan kyse oli kahden yksityishenkilön välisestä kaupasta, ja myyjäliike oli toiminut vain myynti-ilmoituksen ylläpitäjänä. Lisäksi myyjäliikkeen mukaan auto oli korjattu turvasäännösten mukaisesti.

Myyjäliike, joka välittää kulutushyödykettä koskevan sopimuksen hyödykkeen tarjoajan lukuun, vastaa hyödykkeen hankkivalle kuluttajalle sopimuksen täyttämisestä, kuluttajariitalautakunta kertoo tapaukseen viitaten.

Myyjäliikkeen rooli oli ollut saattaa kuluttaja ja omistajamyyjä yhteen tarkoituksena tehdä autokauppa. Autoa oli mainostettu internetissä myyjäliikkeen nimissä.

Kuluttajariitalautakunnan selonteon mukaan kuluttaja oli soittanut myyjäliikkeeseen ja saanut sieltä autoa koskevia tietoja, ja myös kauppaneuvottelut oli käynyt myyjäliikkeen edustaja. Myyjäliike oli vastuussa kaupasta, vaikka sopimus tehtiinkin kahden yksityishenkilön välillä.

Myyjän vaihtuminen yksityiseksi henkilöksi kaupanteon loppuvaiheessa, oli tullut kuluttajalle yllätyksenä. Tämä oli rajoittanut kuluttajan mahdollisuuksia arvioida myyjän vaihtumisen vaikutuksia kuluttajan asemaan esimerkiksi virhetapauksissa. Autosta ei siten ollut annettu sen markkinoinnissa riittäviä tietoja.

Tavarantarkastajan kertomuksen perusteella autoon oli ennen kauppaa tehty epäasianmukaisena pidettäviä korjauksia. Auto oli siten ollut epäasianmukaisten korjausten osalta virheellinen.

Kuluttajariitalautakunta suositti, että myyjäliike maksaa kuluttajalle 1 695 euroa. Summa vastasi peltikorjausten ja äänenvaimentimen kiinnityksen kustannuksia. Auton kauppahinta oli alun perin ollut 6 900 euroa.

Kuluttajariitalautakunnan yleinen suositus korjauksista

Käytetyn auton ostajan pitää varautua siihen, että hänen ostamassaan autossa on normaalia kulumista ja mahdollisesti jotain korjattavaa. Eri asia kuitenkin on, jos autossa on aiemmin tehdystä korjauksesta johtuvaa vikaa. Virheellisiä tai puutteellisesti tehtyjä auton aiempia korjauksia on pidetty kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä auton virheenä.