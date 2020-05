Volkswagen pyysi anteeksi ja poisti mainoksensa – ”voitiin tulkita valkoisen vallan eleeksi”

Uusittua Volkswagen Golfia on markkinoitu keltaisena. Tuoreessa mainoksessa VW:n maineenhallinta sai lommoja valkoisen ja mustan kohtaamisesta.

Volkswagen poisti keskiviikkona viralliselta Instagram-tililtään Golf-mallia koskeneen mainoksen rasistisena.

Mainoksessa näkyi, kuinka suuret vaaleaihoiset kädet ovat näpäyttävinään mustaihoisen miehen sivuun kadun reunaan pysäköidyn keltaisen Golfin viereltä.

Saksalainen televisioyhtiö huomautti, että mainoksen vaaleiden käsien eleet voitiin tulkita "valkoisen vallan" eleeksi.

Volkswagen myönsi, että mainos oli rasistinen ja loukkaava. Yhtiö ilmoitti tutkivansa, kuinka mainos päätyi Instagramiin ja päättävänsä sen jälkeen seurauksista.

Päästöhuijauskohussa aiemmin ryvettynyt Volkswagen ilmoitti lausunnossaan, ettei se suvaitse minkäänlaista rasismia.

Videon voi katsoa täältä.

VW-brändin myynnistä ja markkinoinnista vastaava hallituksen jäsen Jürgen Stackmann ja HR-päällikkö Elke Heitmüller pyysivät Twitterissä ja LinkedInissä anteeksi mainosta.

– Ymmärrämme yleisen järkytyksen. Myös me olemme kauhistuneita. Tämä video loukkaa kaikkia kansalaisoikeusliikkeen saavutuksia. Se on loukkaus jokaista kunnollista ihmistä kohtaan, he kirjoittivat.

” Ich entschuldige mich aufrichtig als Einzelperson in meiner Funktion als Vorstandsmitglied bei Volkswagen Sales & Marketing. Hass, Rassismus und Diskriminierung haben bei Volkswagen keinen Platz! Ich werde in diesem Fall persönlich für volle Transparenz und Konsequenzen sorgen! pic.twitter.com/mlAIgrFQWs— Jürgen Stackmann (@jstackmann) May 20, 2020

– Me Volkswagenissa olemme tietoisia yrityksen historiallisesta alkuperästä ja syyllisyydestämme natsihallinnon aikana. Tästä syystä vastustamme päättäväisesti kaikenlaista vihaa, panettelua, propagandaa ja syrjintää.

Adolf Hitler pani alulle "kansan auton" rakentamisen pakkotyövoimalla.