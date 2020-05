Koronapandemia lisännyt kovia ylinopeuksia – Suomen poliisi lähetti kyselyn eurooppalaisille kollegoilleen

Jos kevään aikana on Suomessa uutisoitu tiuhaan kovista ylinopeuksista, niin Poliisihallituksen selvityksen mukaan myös muualla Euroopassa on hurjasteltu.

Suomessa poliisin tilastojen mukaan törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät tammi-maaliskuussa 60 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kevään mittaan poikkeusoloissa kasvu on tasoittunut; maalis-huhtikuussa poliisi on kirjannut ylinopeuksia enää noin 30 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Poliisihallitus selvitti muiden maiden tilannetta lähettämällä sähköpostikyselyn eurooppalaisen liikennepoliisiverkosto Roadpolin noin kolmenkymmenen jäsenmaan yhteyshenkilöille, joista runsas puolet vastasi.

– Selvityksen mukaan ylinopeuksien – jopa kovienkin sellaisten – lisääntyminen ei ole ongelma ainoastaan Suomessa, vaan monessa Euroopan maassa. Koronakriisi näyttää lisänneen liikenneturvallisuuden kannalta riskialtista ja erittäin moitittavaa liikennekäyttäytymistä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Helsingin poliisilaitoksen tietoanalyytikko Mika Sutelan mukaan suuret ylinopeudet ovat lisääntyneet muun muassa Itävallassa ja Sveitsissä. Virossa ylinopeuksia on havaittu aiempaan tahtiin, vaikka liikennemäärät ovat vähentyneet yli kolmanneksella.

– Monet maat raportoivat tyhjien teiden saavan aikaan sen, että ”tilaisuus tekee varkaan”. Kun tilaa on, suuriakin ylinopeuksia ajetaan huolettomasti, Sutela sanoo.

Serbiasta raportoitiin Suomeen, että liikenneonnettomuudet ja tieliikennekuolemat ovat puolittuneet koronakriisin aikana. Unkarissa ylinopeusrikkomukset, tieliikennekuolemat ja muun muassa moottoripyöräonnettomuudet ovat vähentyneet poikkeusolojen aikana. Myös Sloveniassa ja Kroatiassa liikenneturvallisuustilanteen kerrotaan yleisesti ottaen parantuneen.

– Kroatiassa kuitenkin nuorille kuljettajille kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut useita. Taustalla on ollut ajokokemuksen puutetta sekä ylinopeuksia. Tšekissä ja Liettuassa on tapahtunut viime viikkoina useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia, muun muassa moottoripyöräilijöille.

Koronasta pahoin kärsineessä Espanjassa muun muassa turvavöiden käyttämättömyyttä on havaittu aiempaa enemmän ja myös ylinopeudet ovat sielläkin lisääntyneet. Sen sijaan Italiassa ylinopeudet ovat vähentyneet kovien koronarajoitusten vuoksi.

Alankomaissa liikennerikokset ovat lisääntyneet voimakkaasti ja siellä suunnitellaankin jo erikoistoimenpiteitä ongelman kitkemiseksi.