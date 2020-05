Koeajossa Peugeot 2008 GT: Tyylikäs mutta janoinen – mittaristo jaksaa yhä hämmästyttää

Peugeot 2008 GT on tyylikäs mutta janoinen.

Autojen suunnittelu on jatkuvaa kompromissien hakemista. Erinomainen esimerkki tästä on uusi Peugeot 2008, joka on jo ehditty hiljattain palkita tunnetulla Red Dot Design Award -huomionosoituksella.

Rohkeasti muotoiltu, ylväänä nokka pystyssä etenevä 2008 on Peugeot’n muotoilujohtajan Gilles Vidalin mukaan veistokselliseksi piirretty, eikä asiassa ole helppo olla eri mieltä. Uusi 2008 on esteettiset kannuksensa ansainnut, ja on ilahduttavaa, että autojen muotoiluun löytyy vielä särmääkin tänä päivänä.

Estetiikka-kolikon kääntöpuolella on usein käytännöllisyys. Niin myös 2008:n kohdalla. Vaikka 2008 on Vuoden Autoksi Euroopassa 2020 valittua 208:aa peräti 24,5 senttiä pidempi ja kymmenen senttiä korkeampi, ei autoon kulku ole SUV-malleille tyypilliseen tapaan kaikissa tapauksissa erityisen sujuvaa.

Takaa katsoen 2008:n perä on korkealla, ja takasivuikkunat matalat.

Kynnyskotelo on huomattavan leveä ja korkea, ja varsinkin pidemmät kuljettajat istuvat autossa suhteellisen alhaalla. Kun lisäksi Peugeot’n i-Cockpit-ohjaamon matalalle asettuva ohjauspyörä asettaa omat haasteensa autoon kululle, on kokonaisuus monelle kuljettajalle yllättävää lisävoimistelua vaativa. Niinpä 2008 ei olekaan jäykkäpolvisille tai -selkäisille loogisin valinta.

Kun kuljettajan paikalle saa asetettua itsensä, avautuu kuljettajalle hyvät oltavat – useimmille. Pienikehäinen ohjauspyörä on kätevä käsitellä.

B-pilari ja etumatkustajan niskatuki muodostavat yhdessä huomattavan näköesteen sivuoikealle katsottaessa.

Kun autoon on päässyt sisälle, ovat asiat hyvällä mallilla. Sisustamateriaalit ovat laadukkaita, eikä ihastelematta voi olla myöskään Peugeot’n lanseeraamaa näyttävää, mutta samalla myös selkeää hologrammimittaristoa, joka välittää tietoa kahdella näytön syvyystasolla.

Uusinta aaltoa edustava hologrammimittaristo välittää informaatiota kahdella näytön syvyystasolla. Ohjauspyörän yli luettavassa mittaristossa on useita eri näyttövariaatioita.

Kuljettajaergonomia on pääosin erinomaista, mutta kaikille vartalotyypeille ohjauspyörän yli luettava järjestely ei sovi parhaalla tavalla. Näkyvyys ulos ei myöskään ole 2008:n vahvin osa-alue, sillä esimerkiksi takasivulasit ovat matalat. B-pilari on leveä, ja yhdessä etumatkustajan niskatuen kanssa se muodostaa huomattavan katveen oikealle tähyiltäessä.

Koeajoon valikoituneen 2008 GT:n bensiinimoottori on 1,2-litrainen päpätin, josta on loihdittu 155 hevosvoiman teho. Moottori jaksaa viedä autoa mukavan ripeästi eteenpäin. Myös erinomaisen sulavatoimista, sähköisesti ohjattua kahdeksanportaista automaattia on syytä kiitellä. Valitettavasti autoon ei ole nelivetoa saatavilla. Suurin sallittu vetomassa jarruin on 1 200 kiloa.

Ohjaustuntuma 2008:ssa on hyvä, ratinpyörittely kevyttä sekä vasteeltaan herkkää kaupunkiajoa ajatellen. Auto ohjautuu loogisen eleettömästi. Jousitus sen sijaan on sanalla sanoen pintakova. Sileillä pinnoilla säädetty taso on nautittava, mutta kivetyillä katuosuuksilla jo suorastaan kauhistus. Jousituksen turhaa takakireyttä voisi ehkä hieman loiventaa korkeampiprofiilisten renkaiden avulla, mutta se sotisi GT-ideaa vastaan.Vaikka 2008 GT:ssä on pieni kolmesylinterinen moottori, ei voima synny tyhjästä. Auto kulutti koeajojaksolla keskimäärin 7,5 litraa sadalla, kun keskinopeus oli matalahko 42 km/h. Lukemaa voi pitää pienelle autolle korkeana. Kun keskinopeus nostettiin viidenkympin tuntumaan, putosi kulutus arvoon 7,0 litraa sadalla. Joka tapauksessa huikka tälle autolle maistuu: mietokin suorituskyky tunnetusti maksaa.

Tavaratila on 434-litrainen ja selkeän muotoinen. Takaselkänojat taittuvat alas 40/60-suhteessa, ja laajennuksessa tavaratilan lattiapinnasta muodostuu lähes tasainen. Välipohjan alle on piilotettu matala lisätila.

Kynnyskotelo on 2008:ssa leveä ja korkea, mikä hankaloittaa selkeästi sisälle käyntiä.