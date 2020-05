Audin pistokkeella ladattava uutuusfarmari vie perille 367 hevosvoiman turvin

Audin sähköistämistrategia tuo nyt sähkömoottorin myös Audi A6 Avant -malliin.

Uuden A6 Avant 55 TFSI e quattron yhteisteho on 270 kilowattia (367 hv). Ladattavan hybridin voimalinja koostuu sähkömoottorista ja 2,0-litraisesta bensiinimoottorista, jonka teho on 185 kW (252 hv) ja vääntömomentti 370 newtonmetriä. Sähkömoottori on kestomagnetoitu tahtimoottori, jonka huipputeho on 105 kW ja suurin vääntömomentti 350 newtonmetriä. Neliveto on koko ajan käytössä.

Toimintamatka sähköllä on enimmillään 51 kilometriä (WLTP). Auto kiihtyy 0–100 km/h 5,7 sekunnissa ja huippunopeus on 250 km/h. Pelkästään sähkömoottorin turvin voi ajaa 135 km/h.

Kuljettaja voi valita ajotilan kolmesta vaihtoehdosta: EV-ajotila on täysin sähköinen, hybridiajotila on molempien käyttövoimien taloudellinen yhdistelmä ja hold-tilassa säilytetään akun senhetkinen lataustaso käytettäväksi myöhemmin.

Ajoneuvon takaosaan sijoitettu litiumioniakku varastoi 14,1 kWh energiaa. Se on integroitu rakenteisiin niin, että tavaratilassa on tasapohjainen tila matkatavaroille. Akun sijoituspaikka kutistaa tilan 405 litraan.

Ennakoiva taloudellisuusavustin suunnittelee matkan etenemistä. Se hyödyntää suunnittelussa tietoja esimerkiksi navigointijärjestelmästä, online-liikennetiedoista, kuljettajan ajotyylistä sekä ajoneuvon antureista kuten kamerasta ja tutkasta. Avustin säätelee moottoreiden käyttöä ja päättää tilanteesta riippuen rullaako auto vapaalla moottori sammutettuna vai tallennetaanko liike-energiaa akkuun rekuperaatiotoiminnon avulla.

Vakiovarusteisiin kuuluvalla Mode 3 -kaapelilla autoa voi ladata julkisissa latauspisteissä 7,4 kW teholla, jolloin litiumioniakku latautuu noin 2½ tunnissa. Tien päällä Audi e-tron latauspalvelu tarjoaa pääsyn yli 140 000 julkiseen latauspisteeseen 24 Euroopan maassa.