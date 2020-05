Aluepäällikkö kertoo, mitä siitä seuraa, kun jätät noudattamatta tietyömaan merkkejä ja opasteita – eniten vahinkoja kello 13-19

Tietyömaan merkit varoittavat kuljettajaa poikkeavien olosuhteiden lähestymisestä. Liikenneturva muistuttaa, että tietyömaiden liikennemerkkejä ja opasteita on noudatettava ja alhaisemmille nopeusrajoituksille on syynsä.

Yhdeksän kymmenestä pitää tärkeänä noudattaa tietyömaiden nopeusrajoituksia.

Kesä on tietöiden sesonkiaikaa, ja niitä tehdään taas runsaasti ympäri Suomen niin maanteillä kuin kaupungeissakin. Varsinkin päällystystöitä tehdään tänä kesänä huomattavasti viime vuosia enemmän.

Toisinaan kuitenkin näkee, ettei esimerkiksi alennettuihin nopeusrajoituksiin kiinnitetä riittävästi huomiota.

– Opasteille ja rajoituksille on syynsä, kyse ei koskaan ole kiusanteosta. Rajoitusten noudattamatta jättäminen tekee tiet vähemmän turvallisiksi meille kaikille. Kyse ei ole vain tielläliikkujien, vaan myös tietyömaan työntekijöiden turvallisuudesta. He tekevät hommia, jotta yhteydet paranisivat ja liikenne olisi jatkossa yhä sujuvampaa. Tietyömaa-alueella on tärkeintä hidastaa ajonopeus sellaiseksi, että voi varautua poikkeaviin tilanteisiin, korostaa Liikenneturvan aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista yhdeksän kymmenestä (90 %) onkin täysin tai melko samaa mieltä siitä, että tietyömaiden kohdalla on tärkeää noudattaa nopeusrajoituksia. Toisaalta samojen vastaajien joukosta joka neljäs (25 %) oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että tietyömaiden kohdalla nopeusrajoitukset ovat liian matalia.

– Tällaiseen kokemukseen voi vaikuttaa esimerkiksi se, että tietyömaalla ei näytä tapahtuvan juuri sillä hetkellä mitään. Mutta jos vaikkapa viikonloppuaikaan on tietyömaan kohdalla yhä alempi rajoitus, johtuu se siitä, ettei tieympäristö ole vielä valmis normaalien rajoitusten käyttöönottamiseksi. Esimerkiksi ajoratamerkinnät voivat puuttua tai edessä voi olla jotain muuta tavallisesta poikkeavaa, muistuttaa Kinisjärvi.

Ruuhka-aika lisää riskejä

Myös liikenneonnettomuustilastot kertovat, että tietyömailla on syytä olla valppaana. Vuosittain poliisin tietoon tulee keskimäärin kolme tietyöalueilla tapahtunutta kuolemantapausta. Loukkaantuneita on keskimäärin 129.

– Haastavimmat tilanteet ajoittuvat työmatkaliikenteen ruuhkiin iltapäivällä, mikä näkyy myös tilastoista – eniten henkilövahinkoja sattuu kello 13–19. Tietyömailla on silloin runsaasti kuhinaa ja liikennettäkin on paljon. Raskaan työpäivän jälkeen väsymys voi myös olla merkittävä tekijä. Kun kaikki kulkevat maltilla ja ennakoiden, päästään turvallisesti perille, toteaa Kinisjärvi.

Vetoketjuperiaate sujuvoittaa matkaa – uusi liikennemerkki velvoittaa

Jos kaksi kaistaa yhtyy tietyön tai muun syyn vuoksi yhdeksi, voi jokainen autoilija helpottaa tilannetta niin sanotun vetoketjuperiaatteen avulla. Sen käyttöön voidaan 1. kesäkuuta 2020 alkaen myös velvoittaa uudella ajokaistojen yhdistymisestä kertovalla liikennemerkillä, joka tulee käyttöön uuden tieliikennelain myötä.

– Moni on hyödyntänyt vetoketjuperiaatetta jo pitkään ilman velvoittavaa liikennemerkkiäkin. Ajoneuvoilla siirrytään jatkuvalle ajokaistalle vuorotellen, toiset huomioon ottaen ja vilkkua asianmukaisesti käyttäen. Tärkeintä on ajaa riittävän alhaista nopeutta ja joustaa tarvittaessa, Kinisjärvi selvittää.