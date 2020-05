Yksi uuden tieliikennelain pykälistä on poliisin näkökulmasta yli muiden – ylitarkastaja: ”Ihan mielenkiinnolla olen lueskellut”

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020. Suurimpana muutoksena poliisin näkökulmasta ovat hallinnolliset maksuseuraamukset.

– Muutoksessa nykyiset tieliikenteen rikesakot muuttuvat hallinnollisiksi maksuseuraamuksiksi eli liikennevirhemaksuiksi. Muutoksen kohteena ovat suurin osa automaattisessa liikennevalvonnassa havaituista rikkomuksista sekä kentällä määrätyt, liikenteeseen liittyvät rikesakot. Hallinnollisten maksuseuraamusten prosessi eroaa ja eriytyy rikosprosessista, poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala kertoo.

Euromääriin ei suuria muutoksia

Maria Hoikkalan mukaan liikennevirhemaksujen euromäärät vastaavat pitkälti nykyisten rikesakkojen euromääriä, mutta muutoksia on tulossa mm. liikennevirhemaksuilla käsiteltäviin ylinopeuksiin ja siihen, miten niin sanotut toistuvat rikkomukset vaikuttavat ajokieltoon määräämiseen.

– Ylinopeuksista annettavien liikennevirhemaksujen euromäärät vaihtelevat 70–200 euroon riippuen siitä, mikä on ollut vallitseva nopeusrajoitus ja todettu ylinopeus. Nykyiset summat ovat 100–200 euroa.

Toistuviin rikkomuksiin ei enää 1. kesäkuuta jälkeen lasketa enintään 60 km/h nopeusrajoitusalueella enintään 10 km/h ylinopeuksia tai yli 60 km/h nopeusrajoitusalueella enintään 15 km/h ylinopeuksia.

Muita mainittavia muutoksia uudessa laissa ovat mm. automaattivalvonnan käytön laajeneminen koskemaan esimerkiksi turvalaite- ja viestintävälinevalvontaa.

Poliisilla kattava koulutuspaketti

Poliisi on jo pitkään valmistautunut uuden lainsäädännön voimaantuloon.

Poliisille on Poliisiammattikorkeakoulun ylikomisario Tuomo Katajiston johdolla suunniteltu kattava koulutuspaketti, joka oli tarkoitus lähikoulutuksena toteuttaa kaikilla poliisilaitoksilla.

– Poikkeavista olosuhteista johtuen lähiopetuksista jouduttiin osittain luopumaan. Näyttää kuitenkin siltä, että poliisilaitoksilla koulutus on toteutettu hyvin myös verkkokoulutuksena. Uskon, että osaamisen taso tulee olemaan hyvä kesäkuussa, kun siirrytään soveltamaan uutta lakia, Hoikkala sanoo.

Uusi laki lisää poliisin mukaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta

Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistus käynnistyi liikenne- ja viestintäministeriön johdolla vuonna 2013 ja lain toimeenpanosta vastaavat useat viranomaiset.

Uudistuksen tarkoituksena on lisätä liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä luoda edellytyksiä liikenteen digitalisoitumiselle ja turvalliselle automaatiolle samalla kun sääntelyä kevennetään.

Poliisi kehottaa tutustumaan uusiin säännöksiin ja liikennemerkkeihin

Uuden tieliikennelain viestinnästä on vastannut Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Muuttuneista säännöksistä löytyy kattavaa tietoa osoitteesta https://www.traficom.fi/fi/liikenne/tieliikenne/tieliikennelaki2020.

Maria Hoikkala kehottaa kaikkia tutustumaan uusiin säännöksiin ja liikennemerkkeihin.

– Meistä jokainen on tienkäyttäjä, on sitten menopelinä jalat, polkupyörä, auto tai joku muu kulkuneuvo ja velvollisuuksiimme kuuluu noudattaa liikennesääntöjä. Itselläni ajokortin suorittamisesta on jo sen verran aikaa, että ihan mielenkiinnolla olen lueskellut uutta tieliikennelakia – enkä pelkästään viran puolesta, Hoikkala sanoo.