Polttoaine on koronakriisin aikana ollut huomattavastikin aiempaa edullisempaa, sillä öljyn kysyntä on vähentynyt maailmanlaajuisesti rajusti. Nyt eroa edelliseen ehdotetaan jo kurottavaksi kiinni.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen esittää hallituksen käyttöön tilatussa liitemuistiossa muun muassa dieselin verotuen poistoa sekä polttoaineverojen nostoa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen tilaaman Talouspolitiikan strategia koronakriisissä -nimisen koronaelvytysdokumentin liitteissä esitetään hallituksen harkittavaksi bensiiniin ja dieseliin kohdistettavaa, mahdollisesti rajuakin hinnankorotusta.

”Kun pohditaan veronkorotuksia tai leikkauksia sopeutumisen keinoina, on syytä muistaa, että haitallisten verotukien poisto tarjoaisi vuosittain noin 0,5 mrd. lisärahoituksen valtion budjettiin ja ohjaisi samalla päästöjen vähennykseen. Tällaisia verotukia on turpeella, dieselillä sekä maatalouskoneille polttoöljyllä. Liikennepolttonesteiden hinta on laskenut noin 30-40 snt/l, joten osa hinnan laskusta voitaisiin myös verottaa polttoaineveron muodossa valtiolle, mikä samalla edistää vähäpäästöistä liikennettä”, Ympäristöekonomian professori ja Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen toteaa hallitukselle tilatussa muistiossa.

Ollikaisen kirjoittama muistio on osa raporttikokonaisuutta, jossa todetaan Suomen talouden ajautuvan koronakriisin myötä syvään taantumaan. Raportin mukaan Suomen talouden vaurioiden korjaaminen ja julkisen talouden vakauttaminen – kun talous on aikanaan palautunut kasvuun – edellyttää muun muassa vaikeaa ”niukkuuden jakamista” eli menoleikkauksia, veronkorotuksia ja osin hyvinkin epäsuosittujen rakenneuudistuksien toteuttamista.

Polttoaineverojen korottaminen saattaa IS:n tietojen mukaan nousta mukaan muihinkin talouspolitiikan taustapapereihin, kuten ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr) asettaman Kestävän elvytyksen työryhmän toimenpide-ehdotuksiin, jotka julkaistaan kokonaisuudessaan syyskuussa.

Loppuvuodesta on tulossa liikenteen verojen kannalta muutenkin harvinaisn mielenkiintoinen, sillä tuoreimman saatavilla olevan tiedon mukaan Marinin hallitus aikoo yhä päättää liikenteen massiivisista päästöleikkauksista vuoden 2020 syksyllä.

Hallitus ei myöskään ole muuttanut sitoumustaan liikenteen päästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä, vaan se on päinvastoin korostanut kunnianhimoisten päästövähennystavoitteidensa olevan edelleen ennallaan.