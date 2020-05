Teslalla ajava Joose laski kaikki kulut: Tehokkaalla ja hauskalla autolla ajaminen ei ole koskaan ollut näin edullista

Kuinka paljon sähköautoiluun kuluu rahaa? Blogia pitävä Joose Luukkanen kirjasi kaikki menot ja kertoo nyt kulujen suuruuden.

Blogia ylläpitävä Luukkanen ajaa 2014 Tesla Model S 85:lla (Vm. 2014), jonka mittariin on kertynyt 270 000 kilometriä. Näistä Luukkanen on ajanut kahdessa vuodessa 95 000 kilometriä.

Luukkanen kertoo laskeneensa aivan kaikki autoon kohdistuneet kulut. Jopa sukulaisilla nautittu ”ilmainen sähkö” on otettu huomioon, laskelmista ensimmäisenä uutisoinut Kauppalehti kertoo.

Näin Espanjassa asti sähköautollaan käynyt Luukkanen kertoo havainnoistaan:

”Ensimmäinen vuosi yllätti minimaalisilla kuluilla, mutta toinen vuosi ei sujunut ihan yhtä edullisesti. Kaksi kertaa maailman ympäri on pitkä matka, ja kulutusosissa alkoivat vaihtoviikot. Paljon ajettu Tesla on osoittanut myös huonot puolensa ja valitettavasti myös muutama tyyppivika aiheutti pyörrettä lompakkoon. Silti euroja ynnätessä numerot puhuivat puolestaan, ja Tesla on ollut ”ylimääräisistä” vioista huolimatta kokonaisuudessaan edullinen ajaa ja omistaa.”

”Auto on pitänyt hintansa jopa paremmin kuin mitä odotin. Vaikka sähköauto on edelleen polttomoottoriautoa kalliimpi ostaa, vetää puoli-ilmainen ajaminen yhtälön plussan puolelle, jos kilometrejä kertyy runsaasti.”

Arvonalenemaa Luukkanen kommentoi näin:

”Uskon Teslan pitävän edelleen hyvin hintansa, koska kokonaisuutena käyttökulut ovat edulliset.”

Kahden vuoden aikana 95 000 km:n ajoon on kulunut rahaa siten, että Luukkasen laskelmien mukaan toteutunut kilometrikustannus on 23 senttiä sisältäen aivan kaiken.