Mercedes-Benzin kompakti GLA on nyt itsevarmempi kuin ennen.

Mercedes-Benzin viimevuosien massiivisena vyöryvä mallistouudistus on edennyt nyt siihen vaiheeseen, että myös suhteellisen tuoreen A-sarjan kanssa samalle MFA2-perusrakenteelle rakentuva kompakti GLA-”mukamaasturi” on suunniteltu kokonaan uudelleen. Ikää ensimmäisen sukupolven väistyvällä mallilla olikin jo seitsemisen vuotta, joten aika uuden esiinmarssille oli varmasti kypsä.

Uusi GLA ottaa A-sarjan perusautoon selvää pesäeroa etenkin kokonsa puolesta. Uudelle GLA:lle kertyy lisämittaa etenkin korkeudessa, joka kasvaa yli kymmenen senttiä. Se on niin paljon, että koko auton luonteen voi perustellusti väittää muuttuneen, vaikka perusidea onkin edelleen sama.

Uuden GLA:n takavalot ovat kaksiosaiset, ja heijastimet on sijoitettu takapuskuriin alaosaan. Näin tavaratilan aukosta on saatu leveämpi.

Myös leveyttä ja akseliväliä on kolme senttiä entistä enemmän, mutta kun pituudesta onkin yllättäen nipsaistu puolisentoista senttiä pois, näyttää uusi GLA edeltäjäänsä huomattavasti enemmän ”kaapilta”.

Tätä rohkeampaa tyylittelyä vahvistavat korin tanakka hartialinja ja sivulasien coupémainen muotoilu. Uusi GLA on nyt itsevarmempi kuin ennen, ja se haluaa ilmiselvästi näyttää kilpailijoilleen niin sanotun kaapin paikan.

Takaistuimella ei lyhyehkössä autossa jää liiemmälti polvitilaa, jos edessä istuu pitkä henkilö.

Kasvaneet ulkomitat on käytetty onnistuneesti sisätiloissa hyväksi. Etuistuimilla istutaan korkeammalla ja selkä suoremmassa kuin edeltäjässä, ja näkyvyyttä ulos on parannettu. Niinpä kuljettaja ja etumatkustaja istuvat nyt 14 senttiä korkeammalla kuin A-sarjan autossa ja 5 senttiä korkeammalla kuin B-sarjan autossa.

Edessä GLA tarjoaakin nyt matkustuskokemuksen, johon ahtauden tunne ei sisälly. Myös kuljettajaergonomia on erinomaisella tasolla Mercedes-Benzin uusien mallien mukaisten ratkaisujen myötä.

” Autoverona maksettavia euroja kannattaa tarkkailla siksi, että näillä näkymin heti ensi vuoden puolella autosta on luvassa pistokehybridiversio.

Kokonaispituudeltaan 4,4-metriseltä autolta ei voi odottaa ylellisiä takatiloja varsinkaan jalkatilojen osalta, ja tämä pätee myös uudessa GLA:ssa. Korin korkeuden myötä pääntilaa on nyt pitkillekin riittävästi takana, mutta polvitila jää vähäiseksi, jos edessä nautitaan runsaista jalkatiloista, eli jos esimerkiksi kuljettaja on 190-senttinen tai pidempi.

Leveyden puolesta takaistuimelle sopii hyvin kaksi normaalikokoista aikuista, kolmas tekee olosta jo tukalaa. Lisävarusteena autoon saa pituussuunnassa 14 senttiä liikkuvat takaistuimet.

Ensivaiheessa uuden GLA:n hinnat alkavat Suomessa noin 43 000 eurosta, jolloin autoa liikuttaa kaksilitrainen luottopata, eli 150:n hevosvoiman turbodiesel mallimerkinnältään 200 d.

Uuden GLA:n etutilat ja ohjaamo jättävät nyt entistä vähemmän toivomisen varaa niin tilantarjontansa kuin ergonomiankin osalta. Yleinen laatuvaikutelma on korkea.

Manuaalivaihteisto on tämän auton – niin kuin monen muunkin – osalta jo historiaa. Vaihteisto on siis aina automaatti, mutta pulittamalla parisen tuhatta euroa enemmän autoon saa 4Matic-nelivedon. Jatkuva neliveto jakaa voiman taka- ja etuakseleiden välillä täysin mukautuvasti. Uutta on takavetopyörästö, johon on integroitu sähkömekaanisesti toimiva lamellikytkin.

Samasta perusdieselistä on tarjolla myös 190:n hevosvoiman versio (220 d) nelivedon yhteyteen, mutta lisäpollet maksavat 150 euroa kappaleelta. Tällöin auton hinta lipsahtaa jo yli maagisen 50 000 euron tuolle puolen, mikä varmasti karsii jonkin verran potentiaalista ostajakuntaa. Autoveroa ensitestin kaltaisessa yksilössä maksetaan noin 7 600 euroa, luonnollisesti arvonlisäveron lisäksi.

Lue lisää: Mercedes-Benz A 250 e lunastaa lupaukset – sähköajon todellinen toimintamatka hienolla tasolla

Bensiiniversiot ovat 1,33-litrainen (163 hevosvoimaa) 200 A sekä 2,0-litrainen 250 4Matic A (224 hevosvoimaa). Viimemainitussa autoveron osuus kipuaa jo noin 12 000 euroon hieman reilun 50 000 euron autossa.

Muokattavan mittariston etuja on, että siitä jokainen löytää helposti itseään parhaiten miellyttävän näyttötavan – myös sen perinteisen.

Leveä näyttöpaneeli ja turbiinityyppiset ilmasuulakkeet ovat uusien Mercedes-Benzien tunnistettavaa vakiotavaraa.

Autoverona maksettavia euroja kannattaa tarkkailla siksi, että näillä näkymin heti ensi vuoden puolella autosta on luvassa pistokehybridiversio, jossa autoveron osuus tunnetusti saadaan kutistettua tuhannen parin tietämille suorituskyvystä tinkimättä. Uusi GLA lanseerataan Suomessa syyskuun ensimmäisellä viikolla.

Ajo-ominaisuuksiltaan uusi GLA on vankkaa osaamista Mercedes-Benziltä. Verrattain pienestä koostaan huolimatta auto painaa nelivetoisena lähemmäs 1,7 tonnia, mikä tuntuu ajossa miellyttävänä vakautena. Ensitestin autoyksilön suurin vetomassa on 2 000 kiloa. Maavaraa autossa on toisaalta vain reilut 14 senttiä, joten kovin vaikeaan maastoon autolla on näiltä osin turha lähteä.

GLA:n ohjaustuntuma on täsmällinen ja neutraali, mutta palautus toimii alhaisissa nopeuksissa pienen viiveen kera. Suorilla tieosuuksilla ajaminen on vaivatonta ja leppoisaa.

Normaalimuodossaan 435 litran tavaratila on kasvanut hieman.

Maininnan ansaitsee auton mukautuva tasanopeussäädin (lisävarustepaketissa), joka osaa tunnistaa nopeusrajoitusmerkit itsenäisesti ja säätää ajonopeuden niiden mukaiseksi automaattisesti. Tämä tekee pidemmän matkan taittamisesta varsin miellyttävää.

Jousitus on miellyttävän anteeksiantava isompienkin muhkuroiden suhteen, mutta miinuspuolelle ensitestissä kirjautui rengasmelu, jota tuntui olevan selkeästi läsnä jo pienissä nopeuksissa. Moottoritiellä renkaista kantautuvaa sisäajomelua oli jo suorastaan harmittavan paljon.

Nelivetoinen, heikompi diesel-GLA kulutti ensitestin aikana sekalaisessa ajossa keskimäärin 5,5 litraa sadalla, kun keskinopeus oli 55 km/h. Kulutus on siis hyvällä tasolla.