Ilta-Sanomat pääsi ensimmäisten joukossa tutustumaan Škodan tilavaan täyssähköautoon.

Vuodenvaihteen tienoilla Škodan maahantuojalta tuli yksi urani mysteerisimmistä puheluista. Kysymys kuului, lähdenkö helmikuun alussa Dubliniin ajamaan autoa, josta kutsuja ei voinut kertoa yhtään enempää.

Vastaus oli tietenkin myöntävä. Pienen pohdinnan jälkeen oli helppo päätellä, mistä oli kysymys.

Maaliskuussa 2019 Škoda esitteli Geneven autonäyttelyssä Vision iV -konseptiauton. Perinteisesti yhtiön tutkielmat kertovat varsin tarkasti tulevista tuotantomalleista. Lisäksi oli jo yleisesti tiedossa, että Škoda esittelee tänä vuonna ensimmäisen Volkswagen-konsernin perusrakenteelle suunnitellun sähköauton.

Helmikuinen maanantaiaamu Dublinissa valkeni kirpeän raikkaana. Matka lentokentältä kohti Durrowia ja salaista automallia kohti käynnistyi. Taivaan väri tummeni matkalla täysin ja kohta olimme keskellä kunnollista lumimyrskyä.

Yleensä uusien automallien koeajot pyritään järjestämään lämpimissä ja aurinkoisissa olosuhteissa, mutta nyt asiat olivat toisin. Tilanne oli yllättänyt isännät, jotka olivat kuitenkin aamun kuluessa jostain onnistuneet loihtimaan autoihin talvirenkaat.

Perillä oltiin jo askel lähempänä totuutta; Castle Durrowin pihalla oli kolme reippaasti naamioitua autoa. Edes niiden nimi ei ollut aluksi tiedossa, vaan ensin piti allekirjoittaa salassapitoa edellyttävät paperit. Koeajo oli maanantaina ja tulevan mallin Enyaq iV -nimen julkaisulle annettiin lupa seuraavana keskiviikkona. Sen sijaan valmistaja sääteli tarkkaan sitä, koska nähdystä ja koetusta sai kirjoittaa.

Nyt on lupa kertoa, että Enyaq mullistaa Škodan malliston, ja se on samalla Volkswagen-konsernin ensimmäinen MEB-perusrakenteelle valmistettava sähköauto, joka tehdään Saksan ulkopuolella.

Kooltaan uusi Enyaq on lähellä Octaviaa ja tyyliltään Kodiaqia. Sähköautossa matkustamo on korin mittoihin nähden huomattavan tilava.

Linjoiltaan Enyaq on hyvin lähellä edellä mainittua Vision iV -konseptiautoa. Kattolinja on farmarimaisempi, joskin nyt esitellyn mallin rinnalle tulee enemmän Vision iV:tä muistuttava vaihtoehto.

Enyaqin akseliväli on sama 2,765 metriä kuin Volkswagen ID3:ssa. Kori on kuitenkin paljon suurempi, samaa luokkaa uuden Octavian kanssa.

Koska moottori ei vie keulalla paljon tilaa, on matkustamossa mainiot oltavat. Škoda itse sanoo, että sisätilat ovat suuremmat kuin Kodiaqissa. Škodan tapaan tavaratilaa on ruhtinaallisesti, lähes kuusisataa litraa.

Enyaq on joka suunnasta tyylikäs (etenkin ilman teippauksia) ja se halkoo tuulta hyvin tehokkaasti.

Kun kamerat, puhelimet ja kaikki muut tallentimet oli kerätty pois, saimme nähdä myös aidon auton ilman naamiointia.

Enyaqissa siirrytään kojelaudan osalta aivan uuteen tyyliin. Kuljettajan edessä on varsin pieni 5,3-tuumainen digitaalimittaristo, joka kertoo kaiken oleellisen. Kojelaudasta kumpuaa esiin kookas 13-tuumainen kosketusnäyttö. Parhaissa varustetasoissa on lisäksi intuitiivisesti toimiva tuulilasin heijastusnäyttö, jonka isännät kehuivat olevan etevämmän kuin parhaisiin saksalaismerkkeihin tarjottavat.

” Maistiaisten perusteella voisi sanoa palikkojen olevan paikallaan.

Niin auton tyylin, varustelun kuin tekniikan suhteen asiakkaalle annetaan runsaasti valinnanvaraa. Erilaisia sisustuksia on peräti kahdeksan kappaletta, jotka ovat tosin pitkälti kiinni voimalinjan valinnasta. Siinä on tarjolla kolme ajoakun energiasisältöä (55, 62 ja 82 kWh) ja sähkömoottoreita on viisi erilaista.

Kolmessa miedoimmassa versiossa on takamoottori (109, 132 tai 150 kW) ja kahdessa väkevimmässä (195 ja 225 kW) on myös edessä sähkömoottori, jonka myötä tulee etuveto.

Ensitestissä oli takamoottorinen 150 kilowatin tehoinen Škoda Enyaq 80. Isännät painottivat moneen kertaan, että autot ovat vasta 60-prosenttisesti valmiita. He kertoivat myös, että yleensä vain tarkasti määritellyt Škodan henkilöt pääsevät tällaisten prototyyppien ohjauspyörän taakse. Nyt autosta haluttiin kuitenkin antaa ensivaikutelma jo hyvissä ajoin ja samalla kerättiin palautetta median ajokokemuksista.

Pituutta Enyaqille kertyy 4,648 metriä.

Ajolenkin jälkeen Enyaq ei tuntunut juuri lainkaan kehitysvaiheessa olevalta autolta, vaan se oli kuin valmis myyntiin. Ajo tuntui leppoisalta. Etenkin ohjaus teki hyvän vaikutuksen.

” Vika oli tiedostettu.

Jos jotain haluaisi muuttaa, niin se liittyi jarruttamiseen, joka ei tuntunut luontevalta. Moitteeseen tuli oitis vastaus, että jarrujen parissa vielä työskennellään – vika oli tiedostettu.

Kovin tarkkaan analyysiin ei prototyypin perusteella kannata tässä vaiheessa lähteä, mutta maistiaisten perusteella voisi sanoa palikkojen olevan paikallaan. Lyhyesti kuvaillen: Enyaq on miellyttävä kokemus.

Škoda Enyaqin sarjatuotannon on määrä alkaa lokakuussa 2020. Ensimmäisenä valmistuu 1 895 kappaleen erä (Škodan perustamisvuosi) Founder’s Edition -erikoismallia. Erittäin hyvin varustelluissa versioissa on muun muassa hulppeat 235/45-21 -kokoiset renkaat.

Uutuuden hinnat eivät ole vielä tiedossa. Enyaq sijoittuu sähköautojen joukossa lohkoon, jossa ei ole toistaiseksi kovin paljon kilpailua. Haasteita on kyllä tulossa, kuten pian esiteltävät BMW iX3 ja Nissan Arya.