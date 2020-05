Suomalaiset polkevat nyt poikkeuskesään – tarkistitko jo pyörän kunnon ja tutustuitko lakimuutoksiin?

Koronavirusepidemian aikaiset poikkeusolot näyttävät lisänneen suomalaisten vapaa-ajan pyöräilyä. Pian liikennettä muuttaa myös uudistuva tieliikennelaki.

Paikoin lumeton talvi, koronaepidemian rajoitukset ja supistunut joukkoliikenne. Pyöräilykautta on aloiteltu tänä vuonna monin tavoin poikkeusoloissa, ja se on näkynyt kaduilla ja ulkoilureiteillä.

– Kaupungeissa pyöräilijöiden määrissä on mitattu jopa parinkymmenen prosentin kasvua verrattuna viime vuoteen. Koronavirustilanne on vähentänyt työmatkapyöräilyä, mutta virkistyspyöräily on ollut silmämääräisestikin selvässä kasvussa, sanoo toiminnanjohtaja Matti Koistinen Pyöräliitosta.

Pyörällä on lähdetty tutustumaan uusiin paikkoihin kotipaikkakunnalla tai tehty pitkiäkin pyöräretkiä. Kesän trendeinä Koistinen uskoo myös sähköpyöräilyn edelleen yleistyvän.

– Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, miten pyörämatkailu kehittyy. Aktiivimatkailu voi olla yksi tämän kesän trendejä, ja pyöräily tarjoaa mahdollisuuden vältellä ihmisjoukkoja: tien päällä voi yöpyä esimerkiksi teltassa tai vuokramökissä.

Kun reissut suuntautuvat uusille alueille, kannattaa myös matkavalmisteluihin käyttää aikaa.

– Aina kun liikutaan vieraassa kohteessa tai tuntemattomassa maastossa, tapaturmien riski kasvaa. Reissuja on hyvä suunnitella etukäteen ja huolehtia etenkin siitä, että pyörä ja sen varusteet ovat kunnossa. Jarrujen ei kannata pettää kaukana kotoa, sanoo LähiTapiola Savon korvausjohtaja Risto Rissanen.

Laki tuo muutoksia keskikesällä

Pyöräilykesään uutta virettä tuo myös 1. kesäkuuta muuttuva tieliikennelaki.

Sen myötä pyöräilijän tulee esimerkiksi hankkia hämärä- ja pimeäajoon punainen takavalo, mutta myös liikennemerkkeihin ja tiemerkintöihin on luvassa muutoksia.

Risto Rissanen summaa, että kaikkiaan muutokset pyrkivät parantamaan pyöräilyn turvallisuutta. Hän toivoo uudistusten vähentävän onnettomuuksia.

– Velvollisuus käyttää takavaloa tekee pyöräilijää näkyvämmäksi muille liikenteessä, ja samaan aikaan esimerkiksi risteysten väistämismerkinnät selkiytyvät. Autoilijan on jatkossa helpompi havaita, milloin pyöräilijällä on etuajo-oikeus.

Jatkossa esimerkiksi valkoisesta katkoviivasta tuttu pyörätien jatke tullaan maalaamaan katuun vain, jos risteävälle liikenteelle on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä tai ajoradan ylitystä ohjaavat liikennevalot. Väistämisvelvollisuudesta voi kertoa kärkikolmio, stop-merkki tai uusi ”pyöräsuojatien” merkki.

Pyöräsuojatie tulee olemaan uusi korotettu pyörätien jatke eli niin sanottu pyöräilijän tienylityspaikka. Siinä risteävän tien käyttäjän tulee aina väistää pyöräilijää.

– Tänä ja tulevina kesinä risteyksissä kannattaa kuitenkin olla erityisen tarkkana, sillä merkkiuudistuksiin liittyy siirtymäaikoja. Esimerkiksi pyörätien jatkeet päivittyvät katukuvassa seuraavan kahden vuoden aikana, joten pyöräilijälläkin voi olla niissä edelleen väistämisvelvollisuus, sanoo Rissanen.