Käytettyjen pyörien kauppa käy jo kuumana: Näin vältät laitteen luovuttamisen takaisin edelliselle omistajalleen

Jarrut. Kunnossa olevilla jarruilla pyörä pysähtyy tehokkaasti. Vanne- ja levyjarrujen jarrupalojen vaihto on yleensä kohtalaisen helppoa. Pyörän takanavassa olevan jarrun, eli niin sanotun jalkajarrun korjaaminen on hankalampaa.

Pinnat ja vanteet. Pyörän vanteen kuuluu olla suora. Tämä on helppo todeta pyöräyttämällä rengasta ilmassa. Jos rengas pyörii tasaisesti, vanne on suora. Pinnojen täytyy olla ehjät ja napakat, jotta vanne pysyy muodossaan. Ruosteinen vanne voi tehdä vanteen suoristamisen mahdottoman, jos vanne ei kestä pinnojen kiristämistä.

Oikean kokoisessa pyörässä ajoasento on miellyttävä. Pyörä on liian suuri, jos satula on säädetty alas ja silti jalkaa joutuu kurottamaan polkimelle. Jos polvet meinaavat osua ohjaustankoon käännöksissä, selkä on köyryssä tai pyörä tuntuu ahtaalta, pyörän runko on liian pieni.