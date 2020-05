Tässä on Škodan todellinen avaus sähköautomarkkinoilla: Tuleeko Enyaqista uusi Octavia?

Vuodenvaihteessa kuluttajat pääsevät tutustumaan uuteen Škoda Enyaq-malliin, jonka prototyyppiä IS pääsi jo kokeilemaan.

Vaikka sähkömoottorinen Škoda Citigo iV on ollut kohta vuoden ajan myynnissä, se oli vasta hapuroiva ensiaskel. Enyaq on toista maata.

Volkswagen-konserni on suunnitellut vain sähköautoihin tarkoitetun MEB-perusrakenteen, jolle tehdään seuraavien vuosien aikana kymmeniä erilaisia automalleja. Isännän oikeudelle ensimmäisenä niistä esiteltiin viime syksynä Frankfurtin autonäyttelyssä Volkswagen ID3.

Ilta-Sanomat pääsi yhtenä harvoista medioista Euroopassa koeajamaan uuden Škoda Enyaqin prototyyppiä jo helmikuussa. Kansainvälinen lehdistö joutui kuitenkin allekirjoittamaan sopimuksen, jonka mukaan autosta ei saanut kertoa ennen kuin tänään 7. toukokuuta.

Mikäli on lukenut jotain vähän vajaa vuosi sitten ensi kerran näytetystä Volkswagen ID3:sta, niin Škodan uutuudessa on paljon tuttua. Autojen akseliväli on sama eli 2,765 metriä. Koreissa on sitten enemmän eroa, sillä 4,65 metriä pitkä Enyaq on melkein Kodiaqin kokoinen. Sisällä siinä on vielä enemmän tilaa ihmisille, mutta tavaratila on pienempi.

Enyaqista on moneksi, sillä siihen voi valita mieleisen kolmesta ajoakun energiasisällöstä. Sillä on tietenkin melkoinen vaikutus toimintamatkaan. Škodan mukaan se on pisimmillään viisisataa kilometriä. Moottorivaihtoehtoja on viisi, joista kahdessa tehokkaimmassa on toinen moottori keulalla ja sen myötä neliveto.

Ohjaamossa siirrytään sähköautoaikaan. Kookasta käyntinopeusmittaria ei enää tarvita, minkä takia kuljettajan näkökentässä on vain pieni digitaalinen mittaristo, jonka keskipisteenä on nopeusnäyttö. Sen sijaan kojelaudan keskellä on tähän saakka ylivoimaisesti suurin Škodissa nähty kosketusnäyttö. Jos rahat riittävät, niin kuljettajan näkökenttään voi valita intuitiivisen, erittäin viisaan heijastusnäytön.

Ensitesti tapahtui Irlannin vaihtelevassa säässä.

Pääsimme ajamaan Škoda Enyaq 80:llä eli autossa oli suurin akku, 150 kilowatin tehoinen sähkömoottori ja sen sijoituksesta johtuen takaveto. Vaikka isännät painottivat autojen olevan 60-prosenttisesti valmiita prototyyppejä, Enyaq vaikutti mainiolta. Tilava auto kulki vakaasti ja riittävän ripeästi. Vain jarruttaminen oli vähän hankalaa, mutta siihen luvattiin parannus ennen auton tuotannon aloittamista.

Myynti on tietenkin kiinni auton hinnasta. Škodan edustajat lupasivat Enyaqin antavan rahalle vastinetta ja kaavailivat sen olevan hinnaltaan Kodiaqin tasoa. Jos ennuste pitää paikkansa, voi Enyaqille povata menestystä.

Ilta-Sanomat kertoo perjantain 8. toukokuuta ilmestyvässä paperilehdessä lisää uutuudesta.