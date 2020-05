Myyjäliikkeen ja auton ostajan välille syntyi erimielisyyksiä auton kolarihistoriasta, jota käsitteli myös kuluttajariitalautakunta.

Kyse oli Ford Focus -henkilöautosta, jonka autoliike myi. Kauppakirjaan tuli merkintä ”myyntitiliauto”, mikä tarkoittaa, että auton sen hetkinen omistaja oli antanut sen autoliikkeeseen myytäväksi.

Kauppakirjassa oli myös maininta, jonka mukaan ostajalle kerrottiin auton kolarihistoriasta.

Kaupat tehtiin vuoden 2016 alussa. Autolla oli ajettu vajaat 11 000 kilometriä. Puolitoista vuotta liikenteessä olleen menopelin hinnaksi tuli 18 095 euroa.

Uusi omistaja otti toisesta liikkeestä autolle 455 euroa maksaneen laajennetun viiden vuoden takuun, joka vaihtoehtoisesti purkautuu 100 000 ajetun kilometrin jälkeen.

Omistaja ja myyjäliike olivat eri mieltä siitä, olivatko aiemmasta kolaroinnista annetut tiedot ja turvatyynyjärjestelmän vika myyjän vastuulla. Laajennettua takuuta koskevan maksun palauttamista omistaja vaati liikkeeltä, jolta oli sen ostanut.

Myyjäliikkeeltä ostaja vaati 5 500 euron alennusta ja turvatyynyn korjaamista.

Omistajan mielestä myyjäliike antoi kaupanteossa ymmärtää, että auto oli vähän kolaroitu ja korjattu. Huollon yhteydessä omistajalle selvisi, että auto olikin lunastettu kolaroinnin vuoksi.

Jos omistaja olisi tiennyt totuuden, hän ei olisi kauppoja tehnyt.

Auton tehdastakuukin oli kolaroinnin vuoksi rauennut, eikä siihen olisi pitänyt edes myydä jatkotakuuta.

Vianmäärityshetkellä autolla oli ajettu 27 700 kilometriä.

Myyjäliike kiisti omistajan vaatimukset ja muistutti, että kolarihistoria oli kerrottu ja mainittu kauppakirjassakin.

Jatkotakuun myöntänyt liike suostui hyvittämään kokonaisuudessaan takuumaksun.

Kuluttajariitalautakunta puuttuu kauppakirjan tietoihin myyntitiliautosta, jolloin myyjäliike vastaa kaupasta kuluttajansuojalain säännösten mukaisesti.

Käytetyn auton kaupassa virhettä arvioidaan hinnan lisäksi myös sillä perusteella, mitä ostaja autolta odotti huomioiden auton ikä, ajomäärä ja huoltohistoria.

Lautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että pelkästään auton aiempi kolarointi ei osoita autossa olevan virhettä, jos korjaukset on tehty kunnolla.

Jos vakuutusyhtiö on kuitenkin kolaroinnin vuoksi lunastanut auton tai auto on poistettu rekisteristä, on myyjän kerrottava se oma-aloitteisesti. Jos myyjä kuitenkin vaikenee asiasta, on kyse tiedonantovirheestä ja näyttötaakka on myyjällä. Sen sijaan pienemmistä kolareista on kysyttäessä annettava oikeat tiedot.

Ostajan mukaan lunastuksesta hänelle ei kerrottu, mainittiin vain pienestä kolarista.

Myyjäliike ei kiistänyt väitettä auton lunastuksesta. Näin lautakunta piti seikkaa riidattomana. Lunastuksen osalta kuluttajariitalautakunta totesi, että kyse oli tiedonantovirheestä ja turvatyynyjärjestelmän rikkoutumisessa oli kyse kuluttajansuojalain mukaisesta virheestä.

Koska kauppakirjassa oli kuitenkin merkintä, että auto oli aiemmin kolaroitu, vaikutti se hinnanalennuksen määrään alentavasti.

Lautakunta suositti yksimielisesti, että myyjäliike antaa 1 500 euron hinnanalennuksen, maksaa 57 euroa turvatyynyn vianmäärityskustannuksista ja korjaa turvatyynyjärjestelmän omalla kustannuksellaan. Ratkaisu on annettu viime kesänä.