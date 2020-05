Aivan uusi Hyundai i20 N testissä – näin tähtikuljettaja vie tehopakkausta lumessa

Huhut pitivät paikkansa: Hyundai lanseeraa i20 N -tehomallin.

Hyundai on julkaissut ensimmäiset kuvat ja kaksi videota, joissa esitellään Hyundain suorituskykyisten mallien talvitestejä. Pohjois-Ruotsin Arjeplogissa suoritetuissa testeissä oli mukana myös täysin uusi i20 N -prototyyppi.

Videoilla Hyundai Motorsportin MM-sarjan kuljettaja Thierry Neuville ajaa i20 WRC -, RM19- ja i20 N -autoja lumisissa maisemissa.

– Hyundai i20 N on erittäin mielenkiintoinen auto. Se on todella tarkka ja erittäin helppo käsiteltävä. Moottori ottaa kierroksia hienosti ja äänimaailma on myös kiinnostava. Odotan saavani ajaa tällä rallin MM-sarjaa, kertoo Neuville i20 N -prototyypin testistä.

Valmistaja ei tuoreessa tiedotteessaan kerro, koska i20 N esitellään maailmalle. Myös täsmälliset teholukemat ovat vielä arvailujen varassa.