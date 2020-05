Tässäkö eräjorman uusi unelma?Armeijan käyttämistä G-Mersuista tehdään nyt matkailuautoja

Mercedes-Benzin viritysosiin ja tuunaukseen erikoistunut saksalainen Sportservice Lorinser tekee Sveitsin armeijan käytössä olleista Mercedes-Benzin G-sarjan autoista retkeilyautoja.

Saksassa Stuttgartin lähellä toimiva Sportservice Lorinser on saanut valmiiksi ensimmäisen armeijahenkisistä G-sarjan retkeilyautoista, jotka yritys rakentaa Sveitsin armeijan käytössä olleista autoista.

– Kysyntä on ollut melkoista, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Marcus Lorinser.

Marcus on Mercedes-Benz-kauppiaana vieläkin toimivan Lorinserin perheyrityksen vuonna 1930 perustaneen Erwin Lorinserin pojanpoika.

Maastoretkeilyauton perustana on myös nimellä Puch G tunnettu Mercedes-Benzin ikoninen G-sarjalainen, joka on ollut tuotannossa vuodesta 1979 alkaen. G-Mersu uudistui vuonna 1992. Lorinserin nyt rakentama auto on vuosimallia 1993.

Matkustajapaikkoja on vain kaksi, mutta alkuperäiset penkit on korvattu uusilla.

Autossa on 116-hevosvoimainen 4-sylinterinen bensiinimoottori ja 4-portainen automaattivaihteisto.

– Maalasimme auton vihreäharmaalla mattavärillä ja puhalsimme alustan puhtaaksi. Vain 88 000 kilometriä ajettu moottori oli erittäin hyvässä kunnossa, Marcus Lorinser kertoo.

Pöytälevy kiinnitetään keittiön ja pitkittäisen vuoteen väliin.

Entiseen armeija-autoon asennettiin muun muassa led-valot ja maastokäyttöön sopivat karkeakuvioiset BF Goodrichin renkaat. Kompakti asunto-osa on rakennettu alkuperäisen päällirakenteen sisään lisäämällä eristystä ja maalaamalla ulkopintaan 1600-luvulla eläneen kartografi Petrus Bertiuksen tuotantoa.

Kun kuljettajan takana oleva vuode ”avataan”, niin se kattaa koko käytävätilan.

Maastokäyttöön soveltuvassa autossa on retkeilyautoille tyypillisiä varusteita, muun muassa lämmitys, mikroaaltouuni, vesisäiliöllä varustettu kompakti keittiö, erilaista säilytystilaa, kokoon taittuva pöytä ja kaksi kokoon taitettavaa vuodetta. Tai itse asiassa vuode, joka on levitettävä kahden maattavaksi.

Akkujen lataaminen tapahtuu verkkovirralla ja auton katolla olevilla aurinkopaneeleilla. Suihkuttelu tapahtuu auton ulkopuolella.

Jos tällainen maastoretkeilyauto kiinnostaa, niin siitä pyydetään Saksassa 69 000 euroa. Kun tilauksen laittaa sisään, niin oman autonsa varustukseen pystyy tietysti vaikuttamaan. Todennäköisesti myös omaan G-Mercedekseensä voi teettää vastaavat muutokset.