Sähköauton ajoakku on pidemmän päälle kulutustavaraa. Keskimäärin erilaisia vikoja on esiintynyt kuitenkin todella vähän.

Käytettyjen ajoakkujen korjaaminen on nouseva bisnes. Akkujen korjaamisohjeistukset kuitenkin vaihtelevat ja usein vaurioituneen ajoakun tilalle asennetaan yksinkertaisesti vain uusi.

Sähköautot vanhenevat vääjäämättä aivan kuten kaikki muutkin autot. Käytetty sähköauto on luonnollisesti uutta edullisempi, mutta iän myötä loppuu aikanaan myös ajoakkujen takuu.

Nyt kun ensimmäisistä sähköautoista alkavat takuut päättyä (Opel Ampera, Nissan Leaf), niin onko tarkoitus kouluttaa Suomessa huoltajia, jotka osaisivat korjata näiden akkuja? Ilmeisesti näissä on ollut lähinnä anturivikoja.

Tähän kysymykseen vastaavat sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilä, Suomen Autoteknillinen Liitto SATL ry:n puheenjohtaja ja Taitotalon kehitysjohtaja Kari Kaihonen, Metropolian autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho, sähkö- ja hybridiajotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Frans Malmari Diagnolta sekä kolme muuta autotekniikan alan tuntijaa seuraavasti:

Tällä hetkellä vaihtelee auton valmistajittain, millaisilla ohjeilla akkuja korjataan. Periaatteessa kaikkia akkuja voisi korjata, mutta suurin osa autovalmistajista haluaa akut tehtaalle takaisin. Akut ovat osoittautuneet erittäin luotettaviksi, joten korjauksia on tehty hyvin vähän per automerkki.

Laadunseurannan, erikoistyökalujen ja osaamisen kannalta onkin usein järkevää vaihtaa akku uuteen ja palauttaa viallinen tehtaalle. Jotkut valmistajista kyllä ohjeistavat myös korjaamisen ja moduulien vaihdon. Tällöin mekaanikot luonnollisesti myös koulutetaan tähän työhön.

Hybridiautoissa on täyssähköautoja pienemmät akut ja niiden vaihtaminen on helpompaa ja halvempaa, joten usein se on myös korjaamista edullisempaa.

Autovalmistajien lisäksi akkujen korjaamiseen keskittyviä yrityksiä on jo olemassa Suomessakin ja niiden määrä varmasti kasvaa. Sama käytäntö on toki muissakin perinteisissä auton komponenteissa kuten esim. vaihdelaatikot ja vaihtovirtalaturit, joita ei juuri korjata vaan ne lähetetään tehtaalle tai erikoiskorjaamoon korjattavaksi. Osa niistä kyllä palautuu markkinoille tehdaskorjattuna. Oletamme akkujen osalta tapahtuvan tulevaisuudessa samoin.

Vastaus on julkaistu alkujaan Suomen Autoteknillisen Liiton eli SATL ry:n julkaisemassa sähköauto-oppaassa. Ilmaisen oppaan voit ladata käyttöösi SATL:n kotisivuilta.