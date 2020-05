Poikkeusolojen seuraus: Joka kymmenes luopunut autoilusta kokonaan

Viime viikkoina itse kukin on voinut havaita, että maanteillä on aiempaa vähemmän liikennettä.

Lähes joka neljäs autoa ajavista suomalaisista on vähintään puolittanut ajokilometrinsä koronarajoitusten aikana.

Tieto ilmenee POP Vakuutuksen Taloustutkimukselta tilaamasta tutkimuksesta. Suomessa 23 prosenttia vastaajista on puolittanut ajokilometrinsä tai vähentänyt ajamistaan sitäkin enemmän. Joka kymmenes on käytännössä lopettanut ajamisen kokonaan.

Kun auto seisoo pihalla tai kadunvarressa, niin omistamisen tuska voi kasvaa. Merkittävä osa autoilun kustannuksista ei kuitenkaan jousta auton käytön mukana.

Auton poistaminen liikennekäytöstä on ollut aiemmin lähes ainut tapa säästää ajoneuvovakuutuksissa, jos käyttöä on vähän. Kilometrihinnoitellut vakuutukset on yksi vaihtoehto vähän ajavalle. POP Vakuutuksen huhtikuussa teetättämä tutkimus osoittaa, että normaalioloissa 75 prosenttia ajaa alle 20 000 kilometriä vuodessa.

POP Vakuutuksen Taloustutkimus Oy:llä teetättämässä tutkimuksessa tarkasteltiin COVID-19-tartuntatautiepidemian vaikutuksia suomalaisten autoilutottumuksiin. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluin huhtikuussa 2020.