Pakettiautojen kysyntä laskenut selvästi – tässä kymmenen suosituinta merkkiä

Autolan julkaiseman tuoreen tilaston mukaan vuoden 2020 neljän ensimmäisen kuukauden aikana Ford oli eniten ensirekisteröity pakettiauto.

Samanaikaisesti Ford on suosituimpien merkkien osalta ainoa, joka on kasvattanut menekkiään vuoden takaiseen.

Pakettiautoja ensirekisteröitiin huhtikuussa 970. Määrä on 29,1 prosenttia pienempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Tänä vuonna on ensirekisteröity 4 483 pakettiautoa, mikä on 15,4 prosenttia viime vuoden tammi-huhtikuuta vähemmän.

2.Volkswagen 955

3.Mercedes-Benz 632

4.Toyota 517

5.Opel 281

6.Renault 279

7.Nissan 161

8.Citroen 144

9.Peugeot 120

10.Mitsubishi 40