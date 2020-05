Käytetyn auton arvo nousee ja myynti helpottuu parilla täsmävarusteella – lista kertoo, mitä ostajat arvostavat

Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksen mukaan lisävarusteet vaikuttavat hankintapäätökseen. Top-3 lisävarusteet autossa ovat ilmastointi, vakionopeudensäädin ja vetokoukku.

Kamuxin teettämässä Suomalaiset autokaupoilla -tutkimuksessa ylivoimaisesti tärkein auton hankintaan vaikuttava varuste oli ilmastointi.

Jopa 89 prosenttia vastaajista nosti sen keskeiseksi hankintaan vaikuttavaksi kriteeriksi.

– Suomen neljä vuodenaikaa ja erilaiset sääolosuhteet selittävät ilmastoinnin merkitystä autoilijoille. Ilmastointihan ei vain jäähdytä, vaan puhdistaa ja kuivattaa auton sisäilmaa. Ilmastointi siis tekee ajokokemuksen miellyttävämmäksi niin kesähelteillä, syyssateilla kuin talven pakkashuurussakin, kertoo Kamuxin Suomen maajohtaja Tommi Iiskonmäki.

Kakkoseksi (61 prosenttia) kirinyt vakionopeudensäädin on puolestaan oiva apu pitkillä, suorilla ajomatkoilla. Sen avulla on helppo noudattaa nopeusrajoituksia ja saada turhan raskas kaasujalka aisoihin.

Vastaajista 43 prosenttia mainitsi myös vetokoukun vaikuttavan auton hankintapäätökseen suotuisasti.

– Vetokoukun merkitys suomalaisille ei yllättänyt, sillä sen merkityksestä meillä on paljon kokemuspohjaista tietoa. Omakotitalo on Suomessa tyypillinen asumismuoto ja suomalaiset ovat myös mökkikansaa. Vetoautoille ja sen myötä vetokoukuille on paljon kysyntää. Jälkeenpäin asennettuna vetokoukun hinnaksi voi tulla 600–800 euroa riippuen vähän autosta ja siitä, onko kyseessä kiinteä vai irrotettava vetokoukku.

Kattoluukku, kaistavahti ja lämmitettävä ohjauspyörä olivat pahnan pohjimmaisia auton hankintaan vaikuttavissa tekijöissä.