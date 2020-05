Alle 20 000 euron sähköautoille olisi kovaa kysyntää. Sitä myöten mukana on myös poliittisia paineita.

Suomen Autoteknillisen Liiton asiantuntijoiden mukaan markkinoilla on nyt erittäin suuri kysyntä sähköautoista, joiden akku riittää yhdellä latauksella muutaman sadan kilometrin ajoihin.

Sähköautojen toimintamatkojen voisi ainakin maallikkona arvella pidentyvän, mutta alan suomalaisten asiantuntijoiden mukaan kehityksen suunta ei kuitenkaan ole vielä aivan selvillä.

Kysymykseen siitä, ”miltä näyttää sähköautojen akku- ja toimintamatkakehitys esimerkiksi seuraavan viiden vuoden päästä”, vastaavat sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilä, SATL:n puheenjohtaja ja Taitotalon kehitysjohtaja Kari Kaihonen, Metropolian autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho, sähkö- ja hybridiajotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Frans Malmari Diagnolta sekä kolme muuta autotekniikan alan asiantuntijaa seuraavasti:

Vaikea arvioida. Voi tapahtua niinkin, että kattava pikalatausverkko ja nopeammat lataukset voivat johtaa myös akkukapasiteettien pienenemiseen nykyisistä maksimiarvoistaan, koska tämä laskee ajoneuvon massaa, päästöjä ja hintaa. On kuitenkin muistettava, että päivittäinen käyttötarve on useimmilla hyvin pieni (40–60 km), jolloin esimerkiksi 500–600 km:n toimintamatka riittää viikon tarpeisiin.

Kehityspaineet tällä hetkellä eivät ole toimintamatkan pidentämisessä, koska nykyisin päästään helposti 400–600 km matkoihin yhdellä latauksella, mikä riittää lähes kaikkeen yksityiskäyttöön. Markkinoilla on nyt erittäin suuri kysyntä sähköautoista, joiden pieni akku riittää noin 200–300 km ajoon yhdellä latauksella, joiden hankintahinta on halpa (noin 20 t€) ja joita myös saa kohtuullisella toimitusajalla. Myös poliittisista syistä on nyt olennaista, että tämä suuri ”kauppakassi”- ja työmatkakulkineiden luokka saadaan sähköistettyä nopeasti ja kustannustehokkaasti.

