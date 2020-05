Suomalaisille vielä oudohko DS

Termillä ”Badge engineering” tarkoitetaan autoteollisuudessa saman tai lähestulkoon saman automallin markkinoimista kahdella eri nimellä.

Menettelyä on harjoitettu autoalalla menestyksellisesti jo useiden vuosikymmenten ajan, ja nykyisin hyvän esimerkin siitä antavat vaikkapa Volkswagen-konsernin tuotteet: VW, Seat, Skoda ja Audi sisältävät usein paljon samaa perustekniikkaa, mutta autot on kuitenkin muotoiltu omiksi tuotteikseen hieman eri painotuksin.

Hyväksi havaittua tuotetta siis kopioidaan mahdollisimman vähin muutoksin eri nimellä, koska pienetkin ominaisuusvaihtelut voivat olla ostajalle merkitseviä auton valinnan kannalta.

Keula on SUV-tyylin mukaisesti uhmakkaan korkea ja näyttävä.

Osaavat ne muutkin. Entuudestaan Citroënia, Peugeot’ta ja nykyisin myös Opelia valmistava PSA-yhtymä on kasvanut viime vuosina yhä useamman merkin taloksi, kun sortimenttiin on lisätty omaksi tuotteekseen eriytetty DS.

DS puhuu autojensa yhteydessä häpeämättömästi premiumista. DS 3 Crossback E-Tense on ns. B-segmentissä vielä harvinainen täyssähkö-premium-SUV.

Se on PSA:lle sama kuin Lexus monessa suhteessa Toyotalle: muotoilullisesti ja laadullisesti korkeimman tason eksklusiivinen versio saman perustekniikan tai -idean ympärille.

Yhtälöön kuuluu myös reippaasti korkeampi hankintahinta ja poikkeava, mukavuuspainotteinen tyyli. DS:n tarjonta on myös laajenemassa lähiaikoina merkitsevästi suurempiin autoluokkiin.

DS:n ohjaamossa vallitsee hyvin valoisa ja tyylikäs tunnelma. Vaalea sisustus ei ole kaikkein käytännöllisin, mutta muitakin värejä on saatavilla.

Perusteiden näin ollessa ei olekaan yllätys, että DS 3 Crossback E-Tense on hyvin pitkälle sama auto kuin vaikkapa Opel Corsa-e tai Peugeot e-208.

Vaihdevalitsin on monesta PSA-mallista tuttu, mutta sivuikkunoiden sähkökäyttö tapahtuu DS:ssä aivan omanlaistensa kytkimien avulla.

Kaikissa näissä autoissa on käytännössä sama perusrakenne ja sähköinen voimalinja. Aivan kuten Peugeot e-208:ssa, DS-version uusi 100 kW:n (136 hv) sähkömoottori kehittää 260 newtonmetrin väännön heti liikkeellelähdöstä alkaen, mikä tekee auton ajamisesta voimien osalta vaivattoman helppoa niin kaupungissa kuin maantielläkin.

Suorituskyky tuntuu ripeämmältä kuin esimerkiksi kiihtyvyysarvo antaa ymmärtää. Ohjaustuntuma on säädetty kevyenpuoleiseksi, ja on sellaisena hieman keinotekoisen oloinen. Auton ohjastaminen on silti ongelmatonta.

DS 3 Crossback E-Tense kiihtyy 0-100 km/h vauhtiin 8,7 sekunnissa ja saavuttaa 150 km/h huippunopeuden.

Toimintamatkaksi ilmoitetaan 320 kilometriä, joten koleassa suomalaismaisemassa auto kulkee käytännössä yhdellä täydellä latauksella noin 250 kilometrin matkan. Se riittää useimmille eurooppalaisautoilijoille mainiosti tyypilliseen päivittäiseen ajosuoritteeseen, myös Suomessa.

DS:ssä panostetaan verhoilumateriaalien laatuun.

Lisäksi auton pikalataus on huomattavan nopeata: suurin latausteho 100 kW tarkoittaa käytännössä sitä, että 80 prosentin varaustaso tapahtuu noin puolessa tunnissa. Näin ollen 500 kilometrin kokonaismatka yhden lyhyen pysähdyksen taktiikalla ei siis ole ainakaan teoriassa utopiaa, vaan enemmänkin tämän päivän sähköautorealismia.

Auton sisätilat ja tavaratila ovat samankokoiset kuin DS 3 Crossbackin polttomoottoriversiossa, koska kapasiteetiltaan 50 kWh:n ja reilun 200 kilon painoinen akusto on sijoitettu auton pohjalevyyn. Sisällä on tilaa etenkin edessä vallan hyvin, mutta takaistuimella mukavuudesta joudutaan helposti tinkimään, onhan auto vain 4,1-metrinen. Tavaratila on auton kokoluokassa kunnon kokoinen.

Edessä on hyvin tilaa pitkillekin. Vaalea osanahkaverhoilu on tyylikäs. Takana on selvästi ahtaampaa kuin edessä.

DS 3 Crossback E-Tensen juttu on ennen kaikkea tyyli. Ajaessa huomaa nopeasti, että alla on marginaalituote, nimenomaan positiivisessa mielessä. Katse kiinnittyy yhä uudelleen laadukkaaseen sisustukseen, jonka eri osissa toistuvat voimakkaasti tyylitellyt ruutu- ja timanttikuviot.

Auton voi ladata myös ns. pikalatausasemalla 100 kW:n teholla. Tällöin akusto täyttyy puolessa tunnissa tyhjästä 80 prosentin tasoon.

Auto on myös hiljainen, eli äänieristykseen on kerrankin kiinnitetty huomiota. Jousitus on mukavuuspainotteinen, mutta ei silti epämääräisen veltto. Kylmiä ja miksei lämpimiäkin olosuhteita ajatellen on ilahduttavaa, että ilmalämpöpumppu ja matkustamon automaattinen lämpötilan säätö etäohjaustoiminnon avulla on vakiovaruste.

Mukautuva mittaristo muuntuu moneksi.

Runsas varustelu tuntuu kuitenkin pikkuauton omapainossa, jota kertyy akuston kanssa 1,6 tonnia. Mukavuus painaa autossa, mutta keventää kukkaroa.