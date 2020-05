Uusi A-hybridimersu on monitaitoinen. Sähköllä ajaminen on mahdollista nopeuteen 160 km/h saakka. Polttomoottorin optimointia voi harrastaa haptisen kaasupolkimen painepisteen avulla. Korkeajänniteakun varaustilaa voi ylläpitää myöhempää ajoa varten esimerkiksi kaupunkien keskustoissa.

Mercedes-Benzin sähköistäminen ottaa ison loikan uudessa A-sarjan autossa. Toimintamatkalupaus pätee.

Tämä saattaa olla varomattomasti lausuttu, mutta sähkömoottorilla ja suurella ajoakulla varustettu A 250 e on Mercedes-Benzin paras A-sarjalainen.

Jos joku haluaa nokittaa esimerkiksi nelivetoisella 45 AMG -mallilla, niin se on ymmärrettävää, sillä osa autoilijoista vannoo edelleen tehokkaan polttomoottorin ylivoiman puolesta.

Aikojen saatossa vaatimukset kuitenkin muuttuvat. EQ-perheeseen liitetty A-sarjan auto olisi ehkä syntynyt ilman päästölainsäädännön toimeenpanoakin, mutta tuskin sellaisella olisi ajettu vielä keväällä 2020, jollei autoteollisuuden yöunia häiritsisi kolossaalisilla uhkasakoilla syvennetty päästöpainajainen.

Lisäpanostuksella perään saa vetokoukun. Huomionarvoista on tämän auton jarrullinen 1 600 kilogramman vetomassa.

Plug-in-hybriditeknologiassa yhdistyvät sähkömoottorin dynamiikka ja tehokkuus pihin polttomoottorin toimintasäteeseen. Parasta A-sarjan uutuudessa on toimintamatka ja hieno ajettavuus sähköllä. Teoreettiselta kapasiteetiltaan 15,6-kilowattituntinen ajoakku mahdollistaa reilusti yli 60 kilometrin ajomatkan, eikä lukeman saavuttaminen vaadi edes pihistelyä.

Tätä kannattaa painottaa, sillä päästötön sähköajo jarrutusenergian takaisinkierrätystä hyödyntäen on tasolla, jollaiseksi monen pistokehybridiauton toimintamatkaa mainostetaan, mutta josta reaalimaailma kutistaa lähes aina melkein puolet.

Ohjaamo huokuu mersumaista laadukkuutta.

Tunnelmavalaistusta voi säätää mieleisekseen. Mercedes-Benzin MBUX-multimediajärjestelmä on ottanut taas pari askelta eteenpäin.

Vakiovarustukseen kuuluu 7,4 kW-tehoinen laturi. Sillä akku latautuu jopa alle kahdessa tunnissa. Myös CCS-pikalataus on tarjolla. Sen avulla akuston täyttöaste nousee 80 prosenttiin alle puolessa tunnissa.

Liikkeellelähtö tapahtuu sähköisesti hiljaisesti lipumalla. Liikkeestä syntyvä tunne on samalla kertaa sekä kepeä että väännökäs. Sähkömoottori on upotettu vaihteiston sisään. Kahdeksanportainen kaksoiskytkinvaihteisto toimii sähkömoottorin kanssa huomiota herättämättömästi.

A 250 EQ:n järjestelmäteho on 160 kilowattia (218 hv). Maksimaalinen vääntömomentti on auton omamassaan nähden 450 newtonmetriä. Näillä eväillä autoa on mukavaa ja vaivatonta liikutella niin taajamissa kuin moottoritielläkin.

Koeajoauton istuimet antoivat hyvän tuen.

Takaistuimelle vääntäytyvän aikuisen on hiukan ponnisteltava ennen kuin istuma-asentoon päästään. Jalkatilat eivät ole ylelliset, kuten auton kokoluokasta voi ennalta arvailla.

Keskikonsoliin sijoitetun Dynamic Select -katkaisimen avulla voi valita kuusi erilaista kulutukseen ja ajotuntumaan vaikuttavaa ajo-ohjelmaa. Varsinkin sähköajossa auto tuntuu hiljaisuuden lisäksi ketterältä, kevyeltä ja hauskalta. Kun ajoakun sähkövaraus näyttää nollaa prosenttia, voimalinjan haltuunsa ottavan 1,3-litraisen bensiinimoottorin äänimaailma vaikuttaa hiljaisuuden jälkeen korostuneen rosoiselta.

Matkustamossa materiaalit ja viimeistely korrreloivat hinnan kanssa.

Olisiko ohjaamoon kantautuvien pakoäänien soundiin minkäänlaista vaikutusta sillä, että pakoputken ulostulo sijaitsee auton pohjan keskivaiheilla. Takahelmaan jätetyt aukot ovat siis vain somisteita.

Sekä sedanin että hatchback-version tavaratilasta löytyy pieni poikkeama polttomoottorimalliin nähden, sillä sähkötoimisuuden vaatima rakenne nostaa muutaman senttimetrin tavaratilan pohjaa. Sisätilat ovat tämän vuosituhannen A-sarjalaiselle ominaiset, edessä mukavat ja takana selvästi naftimmat etenkin jalkatilojen osalta.

Koeajon päätteeksi näyttö osoitti sähkön kulutukseksi lukemaa 15,4 kWh/100 km.

Mittariston näkymää voi nykytyylin mukaisesti vaihdella monin tavoin.

Se kulutuksen määrä? Koeajon aikana vallitsi poutasää ja lämpöasteita oli 6–12. Lähinnä taajama-ajoa ja hiukan myös maantien kyntämistä sisältäneen sähköajon tulos oli mukavaa luettavaa: 15,4 kWh/100 km.

Sähkövirran loputtua polttoaineen kulutus sadan kilometrin uralla oli valmistajan lupaama 1,4 litraa. Kun ajettiin pelkän bensiinin voimin, niin keskikulutus nousee viiden ja kuuden litran välimaastoon ajotyylistä ja -nopeudesta riippuen.

Mercedes-Benz A 250 e on malliesimerkki pistokehybridistä vuonna 2020.

Siivo kuski sijoittaisi latauskaapelit pohjalevyn alle.