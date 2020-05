Uudenmaan teitä päällystetään tänä kesänä ”ekoasvaltilla” – näin sitä tehdään

Uudellamaalla päällystetään kesän aikana teitä tavallista luontoystävällisemmällä asvaltilla.

– Uudenmaan ELY:n alueella tehdään tänä vuonna matalalämpöasvaltteja viidessä kohteessa. Koska asvalttimassa kuumennetaan noin 20-30 astetta alhaisempaan lämpötilaan, pienenevät hiilidioksidipäästöt noin 11 prosenttia, ELY-keskuksen projektipäällikkö Lauri Suikki kertoo tiedotteessa.

Asvalttimassan valmistus on suurin CO2 -päästöjen lähde päällystystöissä. Suikki uskoo, että kokeilun jälkeen merkittävä osa teiden päällystyskohteista on mahdollista tehdä matalalämpöasvaltilla. Kyse on yksittäisistä kohteista, joihin vaadittiin matalalämpöasvalttia jo kilpailutusvaiheessa.

ELY:n toiminta-alueella päällystetään matalalämpöasvaltilla teitä kesän aikana yli 800 kilometriä, noin puolet enemmän kuin viime vuonna. Kasvun mahdollisti määrärahan kasvu viime vuoden 28 miljoonasta eurosta tämän vuoden noin 50 miljoonaan euroon.