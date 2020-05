Matkailuauton kytkin hajosi – 1 500 euron hyvityksen sijasta omistaja sai tyytyä uuteen ovenkahvaan

Käytetyn matkailuauton osto voi olla riskihankinta, varsinkin kun autolla on paljon ikävuosia ja ajokilometrejäkin yli 340 000.

GMC Savana 1500 Cobra -matkailuauto oli puolitoista kuukautta korjattavana kytkinpakan vian vuoksi. Korjaus maksoi lähes 3 000 euroa, mutta ovenkahvassa oli edelleen vikaa.

Omistaja esitti myyjäliikkeelle aluksi 3 200 euron vaatimuksen, muutti sen myöhemmin 1 500 euroksi. Omistaja halusi myös uuden ovenkahvan. Edellisten lisäksi omistaja esitti vaatimuksen vuosittaisesta ajoneuvoverosta, mutta ei yksilöinyt vaatimustaan.

Omistaja oli maksanut GMC Savana 1500 Cobra -matkailuautosta 14 300 euroa kaksi vuotta sitten. Vaihteisto hajosi, kun omistaja oli ajanut autolla vasta 200 kilometriä. Auto oli ollut tuolloin omistajallaan noin kaksi viikkoa.

Myyjäliikkeen ja omistajan näkemykset kaupanteon jälkeen ajetuista kilometreistä erosivat toisistaan.

Liike laski korjaamolaskuun merkittyjen kilometrien perusteella, että omistaja olisi ajanut noin 1 500 kilometriä ennen vian ilmenemistä eikä 200 kilometriä, kuten hän ilmoitti.

Myyjäliike sai korjaamolta tiedon, että yksi kytkinpakka oli hajonnut ja kaikki kytkinpakat uusittiin. Kytkinpakka on kuluva osa.

Myyjän mukaan vaihteiston elinkaari on yleisesti noin 200 000 kilometriä. Kytkinpakan rikkoutuminen ei poikennut ikään ja kilometreihin perustuvista ostajan odotuksista.

Ajoneuvoveroa koskevan vaatimuksensa ostaja perusti kolmannen osapuolen tietoihin. Myyjäliike totesi, ettei se ole vastuussa tiedon oikeellisuudesta eikä ottanut siihen kantaa, mutta lupasi toimittaa auton omistajalle uuden kahvan rikkinäisen tilalle.

Kuluttajansuojalain mukaan käytetty auto on virheellinen, jos auto on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on sen hinta ja muut olosuhteet huomioiden syytä olettaa.

Kuluttajariitalautakunta arvioi virhettä, auton hinnan, iän, ajettujen kilometrien ja ostajan odotusten perusteella.

Auto oli otettu käyttöön 2003 ja sillä oli ajettu yli 340 000 kilometriä. Lautakunta totesi, että jo kilometrien ja ikävuosien perusteella ostajan on täytynyt varautua kulumisesta johtuviin välttämättömiin korjauksiin. Pelkästään se, että noilla ominaisuuksilla olevaa autoa oli korjattava, ei osoita, että autossa olisi virhe.

Lautakunnankin käsityksen mukaan hajoaminen ei ollut epätavallista tai ennenaikaista, eikä ostajalla ollut perusteita saada hyvitystä.

Ajoneuvoveroon lautakunta ei ottanut kantaa, koska omistaja ei esittänyt yksilöityä vaatimusta. Koska myyjäliike oli sitoutunut toimittamaan uuden ovenkahvan, niin liikkeen on se myös toimitettava omistajalle, lautakunta toteaa.

Lautakunnan viime kuussa tekemä ratkaisu on yksimielinen.