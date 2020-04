Moottori-lehden viiden ladattavan hybridin testi osoitti, että eri automallien taloudellisuudessa ja toimintaperiaatteissa on suuria eroja. Testi julkaistaan lehden keskiviikkona 29.4. ilmestyvässä numerossa.

Lopulta käyttötapa ratkaisee, kuinka taloudellinen ladattava hybridi on. Eri automallien säästökyvyissä on kuitenkin suuria eroja, kertoo suosittuja lataus- eli ns. töpselihybrideitä testannut Moottori-lehti.

Ladattavia hybridiautoja markkinoidaan erittäin alhaisilla kulutuslukemilla ja sitä myöten myös alhaisilla hankinta- ja käyttöveroilla. Ladattavat hybridit ovat myös erittäin suosittuja tuontiautoja käytettyinä.

Erot autojen latausnopeudessa, sähköisessä toimintamatkassa ja polttoaineen kulutuksessa, kun ajoakku tyhjenee, tekevät ladattavista hybrideistä kuitenkin keskenään hyvin erilaisia autoja, kertoo huomenna julkaistava Moottori-lehden testi.

Autoliiton äänenkannattajana tunnetun Moottorin testi keskittyy tutkimaan uusien ladattavien hybridien toimintaa eri käyttöolosuhteissa.

Testissä mukana olleiden autojen sähköinen toimintamatka mitattiin kaupungissa sekä 100 km/h nopeudessa. Koleassa kevätsäässä ladattavien hybridien sähköinen toimintamatka oli 30–45 kilometriä riippuen ajonopeudesta.

Autojen kykyä yhdistää sähkövoimalinjan ja polttomoottorin toiminta mitattiin 90 kilometrin pituisella maantieajolenkillä.

Tälläkin matkalla sähkömoottori auttoi vähentämään polttoaineenkulutusta merkittävästi ja valtaosa vertailun autoista selvisi 90 kilometrin matkasta alle 4,0 l/100 km keskikulutuksella.

– Viralliset kulutuslukemat eivät kerro koko totuutta varsinkaan ladattavien hybridien kohdalla. Halusimme selvittää, kuinka paljon ladattavat hybridit oikeasti kuluttavat ja mihin autonostajan kannattaa kiinnittää huomiota uutta autoa valitessaan, kertoo Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen.

– Ladattavien hybridien taloudellisuus on parantunut huomattavasti viime vuosina ja tarjolle on tullut entistä pienempinä ja keveämpinä malleja. Lisäksi sähköinen toimintamatka on kasvanut suurempien akkujen ansiosta, testin toteuttamisesta vastannut Moottorin tuottaja Lauri Ahtiainen sanoo.

Osa töpseliautoista ei pääse Suomen oloissa käytännössä mitenkään niille luvattuihin päästö- ja kulutuslukemiin

Testin suurin yllätys liittyi lämmityslaitteisiin. Viidestä vertailuautosta kaksi, Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid ja Volvo XC60 T8, lämmittävät sisätilansa vain bensiiniä polttamalla – Hyundai tyhjäkäynnillä ja Volvo polttoainekäyttöisellä lisälämmittimellä.

Kumpaakin markkinoidaan yli 50 kilometrin täyssähköisellä toimintamatkalla, mikä ei lämmityslaitetta käyttäessä toteudu.

– Suomen koleassa ilmastossa lämmityslaitetta tarvitaan valtaosa vuodesta. Auton lämmittäminen polttoaineella heikentää kokonaistaloudellisuutta ja lisää päästöjä lyhyillä matkoilla. Vastapainona akkua toki säästyy pidempään sähköiseen toimintamatkaan, Ahtiainen pohtii.

Esimerkki kuvaa ladattavien hybridien monimutkaisuutta. Testi myös osoitti autojen vaativan poikkeuksellisen syvää perehtymistä käyttäjiltä. Automyyjillä on suuri vastuu, jotta asiakas löytää itselleen parhaiten soveltuvan vaihtoehdon ja oppii ottamaan siitä kaiken hyödyn irti.

Ladattavia hybridejä esitellään vuoden 2020 aikana runsaasti. Euroopan unioni on asettanut tälle vuodelle erittäin tiukat uusien autojen päästötavoitteet ja tämä autoluokka on täyssähköautojen ohella autoteollisuuden tehokkain keino saavuttaa ne.

– Parhaat ladattavat hybridit ovat erinomaisia autoja saavuttamaan taloudellisuusvaatimukset. Tämä kuitenkin onnistuu vain, mikäli autoja ladataan jatkuvasti. Latausinfrastruktuuria tulisikin kehittää, jotta lataaminen onnistuu myös esimerkiksi kerrostaloasukkaille, Ahtiainen toteaa.