Poliisiauton hälytyspatteristoa koskeva laki muuttuu – vastaan tulevaa ei voi pysäyttää valolla

Punainen pysäytysvalo päällä vastaan ajava poliisiauto ei edusta 1. kesäkuuta alkaen enää lakiteknisesti tarkalleen samaa tilannetta kuin aiemmin. Jatkossa poliisiauton punaisen valon on näyttävä pysäytettävän auton peileistä, jotta valon voi tulkita määräykseksi pysähtyä.

Jos poliisi haluaa pysäyttää autoilijan valoilla, kytkettynä on oltava vilkkuvan sinisen valon lisäksi myös vilkkuva punainen valo. Jatkossa valolla ei kuitenkaan voi pysäyttää vastaantulijaa.

Vielä voimassa oleva tieliikennelaki ei ota tarkkaa kantaa siihen, voiko poliisiauton tai -moottoripyörän hälytysvalopatteristosta löytyvän punaisen pysäytysvalon tulkita myös vastaan ajavaa ajoneuvoa koskevaksi pysäytysmääräykseksi vai ei.

Tähän pieneen tulkinnanvaraisuuteen on kuitenkin tulossa 1. kesäkuuta muutos, sillä uudessa laissa todetaan yksiselitteisesti, että poliisin pysäytysvalo koskee jatkossa ainoastaan poliisiajoneuvon edellä kulkevaa – eikä esimerkiksi vastaantulijaa.

Muuten pysäytyspykälät pysyvät ennallaan, eli kun takana ajava poliisi antaa punaisella valolla pysähdysmerkin, kansalaisen on pysähdyttävä.

Autoilijan tapauksessa on siis syytä laittaa vilkku oikealle, jotta partio tietää, että pysäytyskäsky on havaittu.

Sen jälkeen on ajettava välittömästi tien sivuun, heti kun muuta liikennettä mahdollisimman vähän vaarantava paikka löytyy. Pysäyttämiskäskyyn on syytä reagoida nopeasti, sillä muuten partiolla herää nopeasti epäilys siitä, että pysähtymättä jättämiseen on jokin syy tai tai jopa pakoaie.

Uutuutena poliisin antaman pysäytysmerkin – oli se annettu valolla tai ei – noudattamatta jättämisestä määrätään sakosta poiketen liikennevirhemaksu, joka on suuruudeltaan tasan sata euroa, saajan tuloista riippumatta.

Liikennevirhemaksusta voi valittaa hallinto-oikeuteen, maksamalla 260 euron valitusmaksun. Jos valitus menee läpi, sekä valitusmaksun että liikennevirhemaksun saa takaisin.