Poliisilaitos otti tiukan linjan mopoilijoiden valvonnassa – muistuttaa myös vanhemmille koituvista seuraamuksista

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos on ottanut tiukan linjan nuorten motoristien valvonnassa. Poliisin mukaan kyse on nollatoleranssista.

Tiukka suhtautuminen pohjautuu poliisin aikaisempiin kokemuksiin. Vuonna 2019 sadan mopon otannassa 50 prosenttia sisälsi pieniä muutoksia, kuten välitysten muutoksia ja tehoputkia. Neljännes mopoista luokiteltiin moottoripyöriksi.

Lisäksi poliisi löysi jarruvikoja lähes joka kolmannesta moposta.

– Poliisi on kuullut lisäksi lukuisia tarinoita siitä, miten mopoa on juuri oltu viemässä huoltoon. Pään silittelyä on tehty nyt tarpeeksi. Kun kaksipyöräisillä ajetaan, tulee niiden olla kunnossa. Tulemme puuttumaan ongelmiin ja jokainen tapaus hoidetaan niin sanotusti pitkän kaavan mukaan. Tarvittaessa poliisi tekee yhteistyötä myös lastensuojelun kanssa, ylikonstaapeli Jan-Erik Huurne sanoo.

Seuraamuksia voi tulla myös huoltajille. Päiväsakkoja seuraa poliisin mukaan esimerkiksi, jos vanhempi omistaa mopon ja luovuttaa ajoneuvon ajo-oikeudettomalle. Keskituloiselle maksettavaa tulee poliisin mukaan vähintään 400 euroa.

Veroseuraamuksia (noin 500 euroa) syntyy, jos mopo luokitellaan koeajon jälkeen moottoripyöräksi. Lisäksi liikennevakuutuskeskus muistaa omistajaa lisälaskulla riittämättömän vakuutuksen vuoksi.