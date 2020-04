Nostetaanko moottoritien huippunopeus sittenkin 140 kilometriin tunnissa? Eduskunnan paperit paljastavat liikenneministerin kannan

Kesällä 2020 voimaan tuleva uusi tieliikennelaki mahdollistaisi kokeilun aiempaa lainsäädäntöä sujuvammin, sanoo kansanedustaja Timo Heinonen (kok).

Onko Sipilän hallituksen liikenneministeri Anne Bernerin (kesk) vuonna 2019 antama puoltolause – jonka mukaan Väylävirasto voisi kesällä 2020 kokeilla nopeusrajoitusten nostoa Helsinki-Tampere -moottoritiellä – yhä voimassa?

Tätä on nyt kysytty eduskunnan Vaski-tietokannan dokumenttien mukaan liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalta (sd), jonka vastaus on kolmostien nykyistä korkeammista nopeuksista haaveileville karua luettavaa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok).

Harakan mukaan minkäänlaista nopeusrajoituskokeilua ei voida tehdä, sillä se säästäisi matka-ajassa vain muutamia minuutteja ja aiheuttaisi myös tilastollisesti yhden uuden liikennekuoleman 5-15 vuoden välein.

Myös ympäristösyillä on Harakan vastauksessa suuri merkitys.

– Hallitusohjelman mukaan Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Liikenteen päästöt muodostavat viidenneksen maamme kasvihuonepäästöistä. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Suurin kasvihuonekaasujen vähennyspotentiaali on tieliikenteessä. Hallitusohjelma sisältää useita liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä. Ajonopeudella on selkeä vaikutus polttoaineen kulutukseen sekä päästöihin, Harakka muun muassa painottaa vastauksessaan ja päättää:

– Väyläviraston selvityksen mukaan, jos nopeusrajoitusta nostettaisiin Helsinki-Tampere moottoritiellä matka-aika lyhenisi enimmillään hieman alle viisi minuuttia. Jos aikasäästöt kasvavat, myös edellä mainitut haitat lisääntyvät. Nopeusrajoituksien nostolla saavutettavat hyödyt eivät näyttäisi olevan oikeassa suhteessa nostosta aiheutuviin haittoihin.

Ministeri Timo Harakka (sd).

Edustaja Heinosen mukaan Suomen moottoriteillä sattuu kuitenkin vähemmän onnettomuuksia kuin aiemmin, minkä lisäksi moottoriteillä tapahtuvien liikennekuolemien määrät ovat laskeneet selvästi.

Nopeusrajoituksia on aiemmin nostettu esimerkiksi Tanskassa, mutta vain ruuhkattomilla moottoritieosuuksilla. Tanskassa useat akateemiset tutkimukset ovat myös todistaneet, että ylinopeudet ovat vähentyneet muutoksen myötä selvästi.

– On selvää, että jos ihmiset kokevat nopeusrajoitukset oikeudenmukaisiksi ja tarpeellisiksi, niitä myös noudatetaan paremmin. Tanskassa päätös oli poliittisesta tahtotilasta kiinni, Heinonen toteaa hankkeesta.

Eli hankkeesta, joka ei siis nyt varmuudella etene – ainakaan pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen aikakaudella.