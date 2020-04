Vakuutusyhtiö pelästytti taksiyrittäjän pahanpäiväisesti: Vakuutukset 16 000 euroa!

Vakuutusyhtiön järjestelmävirhe nosti taksin vakuutukset viisinkertaiseksi.

Ilta-Sanomat selvitti, oliko kuskin saamassa paperissa mahdollisesti koronaviruslisää vai olisiko kyse yksinkertaisesti siitä, että ammattiliikenteessä vakuutushinnat ovat erilaiset kuin yksityispuolella – eivätkä ne ole suinkaan edullisemmat.

Taksialalla toimivat kertovat IS:lle, että jos vakuutus maksaa yksityisautolle tonnin, niin se maksaa taksille kolme kertaa enemmän. Tämä perustuu tietenkin suureen ajokilometrimäärään ja sitä myöten kasvavaan vahinkopotentiaaliin.

Kun vakuutusyhtiöstä tulee ammattikuskille paperi, jossa vuosittaiseksi vakuutusmaksuksi ilmoitetaan 16 000 euroa aiemman noin 3 000 euron sijaan, niin se panee pienyrittäjän huumorintajun koetukselle.

Tässä tapauksessa kyse oli Pohjola Vakuutuksesta ammattiajoneuvoon tuhannen euron omavastuulla otetuista liikenne- ja kaskovakuutuksista.

– Viime viikolla (viikko 16) on havaittu, että joillekin yritysasiakkaille lähteneessä ajoneuvon vakuutusmaksulaskelmassa on ollut virhe. Itse vakuutusmaksulasku on ollut oikea. Kaikki asiakkaat, joille virheellinen tuloste on lähetetty, on löydetty. Nämä asiakkaat tullaan kontaktoimaan ja virhe oikaisemaan, selvitti asiaa Ilta-Sanomille Jarkko Pärssinen Pohjola Vakuutus Oy:n yritysasiakkaiden ajoneuvovakuutusosastolta.