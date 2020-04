Odotuksin ladattu! Fordilta vihdoin pistokehybridi – ja hyvillä aineksilla

Ford on uuden ajan kynnyksellä. Uusi Kuga on Fordin ensimmäinen henkilöauto, johon on pian saatavana kaikki hybridivaihtoehdot: ladattavana hybridi, kevythybridi ja täyshybridi.

Ford Kuga Plug-In vastaa nyt vihdoin muodinmukaisiin vaatimuksiin.

Vihdoin.

Se on sana, joka tulee ensimmäisenä mieleen Fordin Kuga-pistokehybridin esittelyn yhteydessä.

Euroopan-toimintojensa haasteiden kanssa pitkään taistellut Ford lataa upouuteen pieneen Pumaan paljon odotuksia, ja niin se tekee nyt myös isomman Kugan kanssa. Onhan tätä autoa varmasti moni potentiaalinen ostajakin jo odottanut.

Ford on sähköistymisessään ollut hieman takamatkalla moneen kilpailijaansa verrattuna, mutta nyt ilmassa kipinöi reipas tekemisen meininki.

Kuga ST-Linen muotoiluun kuuluvat korin väriset puskurit ja sivuhelmat, musta etumaski, etupohjapanssari ja takadiffuusori sekä mustat kattokiskot.

Se, mikä Kugan erottaa Pumasta teknisten ratkaisujen osalta, on hybriditekniikka. Siinä missä Puma on vain kevythybridi, saa uuden Kugan nyt myös pistokehybridinä. Ladattavan akun avulla CO2-päästöt saadaan suitsittua alemmiksi, mikä puolestaan tekee pelkästään hyvää autoveron höllentämiselle.

Edullisimmillaan hieman reilun 39 000 euron pistokehybridissä maksetaan autoveroa ainoastaan 1 220 euroa. Se ei ole paljon, ja tuo tämän autoryhmän hintoja lähemmäksi yleiseurooppalaista tasoa Suomessakin – myös vuosien päässä käytettynä.

Kugan ohjaamossa on leppoisa tunnelma. Ajoasento muodostuu helposti rennoksi, ja näkyvyys ulos on hyvä.

Onnistuneesti toteutettu ohjauspyörä istuu hyvin käteen ja tärkeimmät toiminnot on helppo hallita peukaloin.

Fordin nykylinjan mukaisesti mittaristo on ST-Line-varustetasossa 12,3-tuumainen ja täysdigitaalinen, mutta näyttötapa silti pääosin helppolukuisen analoginen.

Pistokehybridit eivät siis ole minkäänlainen ostokykyisiä varten luotu salaliitto, vaan niistä hyötyvät ajan mittaan kaikki ko. autotyyppiä harkitsevat. Harvassa Euroopan maassa yleisesti edes tiedetään Suomen erikoisesta autoverojärjestelmästä.

Lataus on myös ajastettavissa, jolloin voi käyttää esimerkiksi mahdollisesti edullisempaa yösähköä.

Kuga on nyt entistä tilavampi sisältä. Tilaa on niin edessä kuin takanakin sen verran mukavasti, että ainakin 190-senttiset aikuiset mahtuvat peräkkäisille istuimille ongelmitta. Kuljettajalla ergonomia-asiat ovat hyvällä tolalla, mutta kaikkein pitkäjalkaisimmat saattavat kaivata hieman enemmän oikomistiloja. Sisustan materiaalit edustavat hyvää keskitasoa – halpahallitunnelmaa Kugassa ei synny.

Ajoakuston maksimilatausteho on 3,6 kW. Akku latautuu tyhjästä täyteen noin puolikkaassa työpäivässä.

Takaistuimet liikkuvat vakiovarusteisesti 15 senttimetriä pituussuunnassa.

Kugan pistokehybridijärjestelmän iskutilavuudeltaan 2,5-litrainen, Atkinson-sykliä hyödyntävä polttomoottori on liitetty vaihteistoon planeettapyörästön akselin avulla. Sähköinen ajomoottori liikuttaa autoa sähköllä ajettaessa ja toimii laturina regeneroivan jarrutuksen aikana. Kuga on siis samalla myös ns. ”itselataava”.

Autossa ei ole lainkaan perinteistä laturia tai starttimoottoria, vaan ne on korvattu uusin hybridikomponentein CVT-automaattivaihteiston yhteydessä. Myös Kugan moottorin vesipumppu sekä ilmastoinnin kompressori toimivat sähköisesti.

Malliston keskikulutus on parhaimmillaan 28 prosenttia pienempi kuin edeltäjän. Plug-in-hybridin ajoakuston kapasiteetti on reiluhko, 14,4 kWh. Sillä päästään normiolosuhteissa sähkömoottoria käyttäen 56 kilometrin päähän.

Mikäli vielä jollekin on jäänyt epäselväksi, autossa on myös kunnonkokoinen bensiinitankki: kun sähkö ehtyy, jatketaan tavalliseen tapaan polttomoottorin voimin.

Tavaratila on kokoluokassaan kohtuullinen kooltaan, mutta paksu takapuskuri vaikeuttaa tilan perälle kurottelua.

Sähköajotiloja uusi pistoke-Kuga tarjoaa neljä: automaattinen, täyssähköinen, säästö- ja latausajotila. Automaattisessa tilassa auto päättää automaattisesti itse milloin ajetaan bensiinillä tai sähköllä; sähköajotilassa ajetaan nimen mukaisesti pelkällä sähköllä, kunnes akun varaus laskee tarpeeksi matalalle. Säästötilassa ajetaan vain bensiinimoottorilla, ja latausajossa bensiinimoottorilla, mutta akkua ladaten.

Ensitestin aikana ilmeni, ettei esimerkiksi 50 kilometrin sähköinen ajo ole lainkaan utopiaa, riippuen tietenkin ajotavasta ja auton kuormituksesta.

Uusi Kuga on suunniteltu perusrakenteensa osalta pääosin Focuksen komponentteihin pohjautuen. Maavara on korotettu 16 senttimetriin. Ohjaustuntuma on Fordin tapaan tanakka ja informatiivinen. ST-Line-varustelun myötä tuleva töpäkämpi jousitus on heilahteluja paimentaessaan terhakas, mutta ei sorru liikaan kovuuteen. CVT-vaihteistosta johtuen aina etuvetoisen pistoke-Kugan suurin vetopainomassa on matalahko, 1 200 kiloa.

Ensitestiin valikoitunut ST-Line-varustelu sisältää paljon mukavuutta parantavaa varustelua. Sellaiseksi voi mainita ainakin B&O-äänentoistojärjestelmän, jonka tuottama äänimaailma on kirkkaan kuulas ja miellyttävän erottelukykyinen. Arjen käyttömukavuutta lisää myös mahdollisuus auton etukäteislämmitykseen tai -viilennykseen, luonnollisesti silloin kun auto on piuhan päässä.

Pistokehybridejä virtaa markkinoille nyt sellaiseen tahtiin, että heikompaa saattaa hirvittää. Ford Kuga Plug-in on yhä kasvavaan joukkoon tasapainoisen aikuinen uutuus, jota joudutaan kuitenkin vielä tovi odottamaan. Kaikki Suomeen saatavat Kuga Plug-In Launch Edition -malliyksilöt (noin 430 kappaletta) on käytännössä jo myyty, ja mallin laajamittaisempi tuotanto alkaa näillä näkymin vasta loka-marraskuussa.

Kugan 2,5-litrainen bensiinivoimanlähde hyödyntää ns. Atkinson-kiertoa.