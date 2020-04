Suomen teillä räpsyy nyt ennätysmäärä peltipoliiseja – saavat vastaansa jokakeväisen ankean ilmiön

Suomen tieverkolla on nyt toiminnassa 151 nopeusvalvontakameraa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Määrä on noin 25 enemmän kuin vielä vuosi taaksepäin.

– Tutkalla mittaavat uudet kamerat ovat nyt kaikki käytössä. Vaikka osa ensimmäisen sukupolven kameroista osa jo otettu pois tai purettu varaosiksi, kameroiden kokonaismäärä on kasvanut, Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja ylikomisario Dennis Pasterstein sanoo.

Kameroilla on ollut myös käyttöä, sillä viikon aikana poliisi on mitannut 43 yli 40 km/h ylinopeutta. Niistä kahdeksassa ylinopeutta oli yli 60 km/h.

– Huomattavia ylityksiä on mitattu muun muassa Itä-Uudellamaalla, Ylikomisario Jussi Huhtela twiittasi, aamulla, että siellä sadan kilometrin rajoitusalueella yksi ajoneuvo ajoi 197 km/h tuntinopeutta ja toinen 190 km/h ylinopeutta, Pasterstain sanoo.

Hän ei usko, että ylityksillä olisi tekemistä koronaviruksen vuoksi asetettujen ja sittemmin purettujen liikkumisrajoitusten kanssa.

– Kyllä kyse on jokakeväisestä ilmiöstä. Mielenkiintoinen ilmiö on, että talvinopeusrajoitusten poistamisen jälkeen ylinopeudet yleensä kasvavat, Pasterstein sanoo.

Oma vaikutuksensa ylinopeuksiin on moottoripyörien ilmestymisellä liikenteeseen. Pitkän seisokkiajan jälkeen kaksipyöräisen omistajalle tulee helposti houkutus kokeilla pyörän vauhtivaroja.

Kameravalvonnalla todetuista moottoripyörien ylinopeuksista ei tosin saada sakkoja perille, sillä kaksipyöräisiä ei voi tunnistaa etusektorista otetuista kameravalvontakuvista. Sitä paatuneimmat käyttävät hyväksi.

– Tässä on parikin kuvaa, missä moottoripyöräilijä ajaa kameratolpan ohi etupyörä ilmassa. Vauhtia on ollut niin paljon, että kamera on lauennut.

Keulimisen eli etupyörän nostattamisen julkisessa liikenteessä voidaan tulkita liikenneturvallisuutta vaarantavaksi ajokäyttäytymiseksi, joka puolestaan voi johtaa rangaistukseen, yleensä sakkoihin.