Nyt on hyvä aika puhdistaa auton sisätilat perusteellisesti – näin se käy

Tilaa halutessasi otsonointi ammattilaiselta. Otsoni on terveydelle haitallista pienissäkin määrin, joten on tärkeää tietää tarkoin, mitä on tekemässä. Osa toimijoista tulee suorittamaan otsonoinnin vaikka kotipihaan. Otsonoinnin jälkeen auto on aina tuuletettava huolellisesti.