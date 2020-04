Klassinen maastureiden valmistaja tuo kaksi töpselillä ladattavaa uutuutta

Land Rover tuo maanteille ja kaupunkimaastoon kaksi sähköllä ladattavaa katumaasturia.

Sähköistä käyttövoimaa saavat Range Rover Evoque - ja Land Rover Discovery Sport -mallit. Toimintamatkaksi sähköllä valmistaja lupaa ensi mainitulle enimmillään 66 ja ”Discolle” 62 kilometriä.

Kummassakin mallissa on 1,5-litrainen, kolmisylinterinen bensiinimoottori (200 hevosvoimaa). Vaihteistona autoissa on kahdeksanlovinen automaatti. Merkille ominaisesti kaikki neljä pyörää vetävät.

Neliveto on toteutettu asentamalla sähkömoottori taka-akselille. Sen teho on 80 kilowattia eli 109 hevosvoimaa. Moottoreiden yhteisvääntö on 540 newtonmetriä.

Voimansa sähkömoottori saa takaistuimien alapuolella sijaitsevasta 15 kWh:n litiumioniakusta.

Evoquen tunnistaa Evoqueksi edelleen.

Suorituskyvystä kertovat Evoquen kiihtyvyys 6,4 sekuntia nollasta sataan kilometriin tunnissa ja Discovery Sportin kohdalla 6,6 sekuntia.

Mode 2 -latauskaapelilla voi ladata ajoneuvon täyteen kotitalouspistorasiasta 6 tunnissa ja 42 minuutissa. Nopeampaa lataamista varten Mode 3 -latauskaapeli antaa mahdollisuuden kytkeä auton 7 kW:n AC-laturiin: tämä mahdollistaa latauksen nollasta 80 prosenttiin vain 1 tunnin 24 minuutin aikana. Nopeimmat latausajat saavutetaan käyttämällä DC pikalaturia (yleensä julkinen latauspiste) 32 kW:n teholla, 0–80 % vie vain 30 minuuttia.

Ladattavien hybridien hinnat alkavat Discovery Sportin kohdalla 53 790 eurosta ja Range Rover Evoquen saa 54 649 eurolla.