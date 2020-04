Matkustajien kuljettamiseen polkupyörällä tulee suuria muutoksia – myös takavalo pakolliseksi kesäkuusta alkaen

Takavalosta tulee pimeällä pakollinen. Valon kiinnityspaikka on kuitenkin vapaa, eli se voi sijaita vaikka pyöräilijän vaatteissa.

Uuden pakkovalon voi kiinnittää myös pyöräilijään, eli esimerkiksi kypärään tai reppuun.

Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020 ja se tuo mukanaan monia muutoksia myös pyöräilijöille.

Uutena asiana tulee se, että matkustajan tai matkustajien kuljettaminen polkupyörällä on sallittu, jos valmistaja on tarkoittanut polkupyörän tähän. Matkustajia saa kuljettaa niin monta kuin pyörässä on siihen soveltuvia istuimia.

– Matkustajan kuljettamisen salliminen ei enää riipu kuljetettavan eikä kuljettajan iästä. Pyörässä tulee kuitenkin olla matkustajalle sopiva istuin ja kaksi erillistä jarrulaitetta, kertoo Traficomin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen.

Lisäksi pimeän aikaan punainen takavalo tulee pakolliseksi, eli punaisen takavalon pakollisuus koskee kaikkia ajoneuvoja 1.6.2020 alkaen.

Tämä tarkoittaa, että myös pyörässä pitää olla punainen takavalo, jos sillä ajetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut.

– Valon voi kiinnittää myös pyöräilijään, esimerkiksi kypärään tai reppuun. Eli valoja ei tarvitse välttämättä asentaa polkupyörään, vinkkaa Traficomin Pohjonen.

Muita polkupyörän pakollisia varusteita ovat jatkossakin ennestään tutut valkoinen etuvalo, heijastimet eteen, taakse ja sivulle, soittokello sekä toimivat jarrut.