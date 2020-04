Volvo avaa koronan sulkemia tuotantolinjojansa maanantaina

Volvo avaa tuotantolaitoksiaan ja toimistojaan maanantaina.

Osa autonvalmistajista on jo avannut ja pian avaamassa tuotantolinjojaan koronapandemian aiheuttaman katkoksen jälkeen. Audin tehtaat Euroopassa aloittavat uudelleen tuotannon uudelleen huhtikuun lopulla. Ruotsissa Volvo Cars käynnistää tuotantonsa Torslandassa jo aiemmin, maanantaina 20. huhtikuuta.

Yhtiö on myös päättänyt toivottaa työntekijät takaisin Ruotsin toimistoihin käytyään vuoropuhelun ammattiliittojen kanssa. Sekä tehtaissa että toimistoissa on tehty valmistelevia järjestelyjä, jotta ihmisten on mahdollisimman turvallista palata takaisin töihin, Volvo kertoo tiedotteessaan.

Pian myös Gentissä kootaan Volvoja.

Volvo Carsin maailmanlaajuisen tuotantoverkoston osalta myös Belgiassa Gentin-tehtaan toiminta käynnistetään portaittain uudelleen maanantaina 20. huhtikuuta alkaen. Yhtiö suunnittelee avaavansa Etelä-Carolinassa tehtaansa Yhdysvalloissa maanantaina 11. toukokuuta.