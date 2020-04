Koeajossa huipputaloudellinen Škoda – moni seikka puhuu sen puolesta, mutta kulupuolelta unohtuu usein pari seikkaa

Škodan ideologiana on jo vuosikymmeniä ollut mahdollisimman tehokas tilankäyttö korin sallimissa rajoissa. Tämä on käynyt suomalaisille autonostajille mainiosti.

Škoda Kamiqin kaasuversio on huipputaloudellinen, mutta kannattaako sellaista hankkia?

Tässäkö se nyt sitten oli?

Viimeisenä uusien kaasuautojen linnakkeena taistellut Volkswagen-konserni ilmoitti vuoden alkupuolella, ettei jatka enää uusien kaasuautomallien kehitystyötä. Valmistus jatkuu normaaliin tapaan toistaiseksi, mutta tietyllä tavalla viimeisiä nyt viedään.

Kannattaako uutta kaasuautoa enää ostaa?

Puolesta puhuu moni seikka. Ensinnäkin kaasuautoilu on edullista. Koeajon Skoda Kamiq 1.0 TSI G-Tec:n pitkän aikavälin keskikulutus oli 4,7 kiloa sadalla kilometrillä. Kun maakaasukilo maksaa vaikkapa 1,19 euroa kilo, tulee satasen polttoainekustannukseksi noin 5,60 euroa. Kulutusta voi vielä tästäkin varmasti alentaa. Lisäksi kaasuversiolla on Kamiq-malliston pienin CO2-päästölukema, ja biokaasulla päästään tunnetusti hyvin alhaiseen CO2-päästötasoon.

Kaasun tankkaus sujuu parissa minuutissa, mutta asemaverkosto on harva osassa Suomea. Kamiqin bensiinitankki on 9-litrainen.

Maa- tai biokaasu eli metaani työnnetään auton tankkeihin 200 barin paineella.

Kuluja syntyy kuitenkin muualla. Autosta pitää maksaa käyttövoimaveroa joka vuosi 204 euroa, eli aivan pienin ajomäärin säästöä ei synny, vaan taloudellisuuden terävin kärki hupenee valtion kassaan.

Lisäksi kaasu-Kamiqin öljynvaihtoväli on puolitettava 15 000 kilometriin, jotta takuu pysyy voimassa. Tätä seikkaa ei usein muisteta, mutta se lisää kuluja verrattuna bensiiniversioon. Riippuu siis hyvin paljon siitä, kuinka paljon ajaa vuosittain, missä kohdin säästöä alkaa lopulta kertyä.

Rahallisten seikkojen lisäksi Škoda Kamiqissa kaasuautoilija maksaa kaasun käytöstä myös tavaratilan koossa. Kun Kamiqissa on normaalisti auton kokoluokka huomioiden suurehko, peräti 400 litran tavaratila, on se kaasu-versiossa ainoastaan 278-litrainen. Tavaratilan alle sijoitettu kaasusäiliö syö tilavuudesta 30 prosenttia.

Kamiqin ohjaamossa on hyvät oltavat, vaikka kyseessä on pikkuauto. Ohjauspyörä säätyy reilusti niin etäisyys- kuin korkeussuunnassakin.

Kaasulla ajaminen on edullista.

Vetokoukusta haaveilevien on myös unohdettava kaasu-Kamiq, sillä auton vetopaino on pyöreät 0 kiloa. Miksi? Se jäi arvoitukseksi asiaa myös maahantuojalta kysyttäessä.

Kolmas mukavuutta nakertava ominaisuus on pakollinen manuaalivaihteisto. Kuusiportainen manuaali toimii mainiosti, mutta automaatti olisi tätä päivää. Lisäksi 1,0-litraisesta moottorista on kaasutoimisena tarjolla vain yksi, laimeahko 66:n kilowatin (90 hv) tehoversio.

On kysyttävä, miksi taloudellisuuden pitää samalla tarkoittaa innotonta suorituskykyä ja joistakin hyvistä ominaisuuksista tinkimistä?

Muu onkin sitten erinomaista osaamista. Autoon on helppo käydä sisälle ja näkyvyys ulos on moitteeton. Takana on yllättävän hyvin tilaa, pitkälläkään matkustajalla pää ei osu kattoon, ja jalkatilaa riittää.

Sisäajomelu pysyy moottoritienopeuksissakin mukavan asiallisella tasolla, vaikka alla olivat talvirenkaat. Tässä auttoi autoon valittu järkevä rengaskoko, 205/60/R16. Liian matala rengasprofiili pilaa monen auton ajomukavuuden.

Kamiq on ajo-ominaisuuksiltaan tasapainoinen ajettava myös kaasuversiona. Ohjaustuntuma on napakan täsmällinen, sen palautus toimii ripeästi ja vastetta löytyy riittävästi arkiajoihin. Turhaa paimentamisen tarvetta ei esiinny. Myös mukautuva tasanopeudensäädin (lisävaruste) toimii hienosti, joskin viiksen pienten painikkeiden näpertely vaatii tarkkuutta.

Tavallisesti Kamiqin kontti on reippaan kokoinen 400 litrallaan, mutta kaasuversiossa vain 278-litrainen. Myös korkeussuunnassa säädettävä tavaratilan pohja menetetään.

Joutsenlauluksi kutsutaan viimeistä esiintymistä. Tässä tapauksessa joutsenlaulun voi kuitenkin odottaa soivan pitkään, sillä eivät kaasuautot Suomen teiltä ihan hetkessä katoa. Kun suomalaisautojen romutusikä on yli 20 vuotta, voi nyt hankittavien uusien kaasuautojen ennustaa liikkuvan teillämme vielä pitkään.

Jo kymmenessä vuodessa voi säästää ison kasan euroja.