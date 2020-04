Pakettiauton vaihdelaatikko hajosi odottamatta – ”Metallinpalat olivat levinneet kaikkialle”

Mercedes-Benz Viton vaihdelaatikon rikkoontuminen johti korvausvaatimukseen. Sinnikäs autonomistaja vetosi muun muassa siihen, että vaihteisto on ”alan huippua”.

Mercedes-Benz Vitosta tehtiin keväällä 2013 kaupat 45 500 eurolla. Liikenteeseen 2012 otetulla autolla oli ajettu kauppahetkellä 62 000 kilometriä.

Auto oli ollut uudella omistajallaan liikenteessä yli neljä vuotta, kun auto vaurioitui. Mittariin oli tuolloin kertynyt matkaa lähes 185 000 kilometriä.

Omistaja vaati myyjäliikkeeltä korvauksia vaihdelaatikon remontista ja sijaisauton kuluista yhdeksältä päivältä. Vaatimus oli 60 prosenttia kuluista ja summa nousi 4 700 euroon. Omistaja perusti vaatimuksesta kuluttajansuojalakiin.

Vaihdelaatikon remontti venyi omistajan mukaan myyjäliikkeen virheellisten neuvojen vuoksi ja siksi omistaja vaati sijaisauton osalta kaikkia kuluja.

Omistajan mielestä automaattivaihteisto hajosi huomattavasti ennen oletettua kestoikää. Turbiinista irronneet metallinpalat olivat levinneet kaikkialle vaihteistoon. Autoa oli huollettu ohjelman mukaisesti.

Myyjä ei suostunut korjauskustannuksiin vaan esitti, että omistaja ottaisi yhteyttä maahantuojaan. Maahantuojalta tuli kielteinen vastaus noin neljän viikon kuluttua, mikä lisäsi sijaisauton käyttökuluja.

Ilman virheellistä ohjeistusta auto olisi saatu kuntoon parissa viikossa. Viat korjattiin ulkopuolisessa liikkeessä.

Omistajan mielestä Mercedes-Benzin vaihdelaatikko on alan huippua ja sen pitää kestää 500 000 kilometriä.

Kuluttajariitalautakunta sai eteensä 5 434 euron laskun, joka koostui työstä, vaihdetuista osista ja uudesta vaihdelaatikosta. Lautakunta sai myös toisen, ulkopuolisen korjaamon työmääräyksen vianmäärityksestä ja sijaisauton 1 900 euron vuokrakululaskun.

Myyjäliike kiisti vaatimukset ja totesi, ettei ole vastuussa vaihteiston kestosta tai mahdollisesta valmistajan laatuvirheestä. Kyse ei ollut myyntihetkellä tai kohtuullisessa ajassa ilmenneestä piilevästä viasta.

” Vika oli odottamaton.

Ratkaisunsa perusteluissa lautakunta sanoo, että kuluttaja on huoltanut autoa säännöllisesti ja hänellä on ollut aihetta olettaa, että vaihteisto kestää pidempään kuin se kesti. Myyjäliikkeen virhevastuu ei ole ajallisesti rajoitettu, vaan tavaran on vastattava kestävyydeltään sitä, mitä kuluttajalla on perusteltua aihetta olettaa.

Lautakunnan mukaan vika oli odottamaton. Siksi myyjäliikkeellä oli siitä kuluttajasuojalain perusteella vastuu ja ostajalla oikeus hyvitykseen.

Lautakunta suositti, että myyjäliike maksaa ostajalle 2 700 euroa hyvityksenä vaihteiston korjauksesta ja sijaisautosta noin kahden viikon ajalta. Lautakunnan viimevuotinen ratkaisu oli yksimielinen.