Karavaanareille rakennetaan lisää lyhytaikaisia parkkeja. Kuvassa on Lahden keskustan tuntumassa sijaitseva Teivaan vierasvenesataman matkaparkki.

Varsinkin Etelä-Suomessa on niukasti karavaanareiden lyhytaikaisia leiriytymisalueita, mutta tilanne alkaa korjaantua jo tänä kesänä.

Manner-Eurooppaan verrattuna Suomessa on varsin vähän matkaparkkeja, ja pääkaupunkiseudulta ne puuttuvat lähes tyystin.

– Matkaparkkien puuttuminen on aiheuttanut sen, että autoilla matkailevat menevät joko leirintäalueille tai puskaparkkeihin. Moni ulkomailta tuleva on kokenut epävarmuutta siitä, että onko heille tarjolla turvallisia ja luvallisia paikkoja yöpyä, ja tästä syystä he ovat vältelleet varsinkin eteläisintä Suomea ja sen kaupunkeja. Kun uusia matkaparkkeja avataan keskeisille sijainneille, houkutellaan myös uusia harrastajia mukaan, kertoo juuri perustetun BestPark Oy:n liiketoimintajohtaja Matti Korkiakoski.

Uusi yritys on matkailukaupan suurimman toimijan Best-Caravan Oy:n sisaryritys.

– Ensimmäiset parkit pyritään avaamaan jo tänä kesän, ja vuonna 2024 BestPark-ketjussa on tarkoitus olla 50 matkaparkkia ympäri Suomea. Ketjun tullessa valmiiksi saadaan matkaparkeista matkailutuloa niiden lähialueille noin 35 miljoonaa euroa vuodessa, sanoo Best-Caravanin yrittäjä Lasse Sorvari.

Matkaparkkien sijainnin kartoittamisessa on käytetty Sweco Finland Oy:tä, joka kartoittaa muun muassa matkailijoiden liikennevirtoja. Sweco on listannut alueet, joiden pohjalta matkaparkkien sijaintia suunnitellaan. Parkkien sijaintiin liittyviä toiveita otetaan vastaan myös karavaaniharrastajilta.

Matkaparkkeja on suunnitteilla myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Kansainvälistymisen ensimmäisessä vaiheessa parkkeja on tarkoitus avata Via Baltican varrelle.

Aidatut ja valvotut alueet

BestPark Oy vastaa parkkien konseptista, markkinoinnista ja rakentamisesta, mutta matkaparkkeja pyörittävät paikalliset yritykset.

Matkaparkkeja pyritään rakentamaan keskeisille paikoille kaupunkien keskustojen läheisyyteen, hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja paljon matkailijoita kerääviin paikkoihin. Niissä voi yöpyä kerralla enintään viikon.

Kaikki suunnitellut matkaparkit ovat aidattuja ja kameravalvottuja, ja niissä on vesi- ja jätehuolto sekä sähkönkäyttömahdollisuus. Perustasoa paremmilla alueilla on lisäksi wc- ja suihkurakennus. Paras taso tarkoittaa myös saunaa. Lisäksi alueiden yhteyteen on kaavailtu erilaisia lisäpalveluita.

Suunnitteilla on myös monikielinen verkkopalvelu, jonka kautta leirintäpaikka voidaan varata ja maksaa etukäteen. Navigointi parkkiin sekä alueen portin ja ovien avaaminen onnistuu myös palvelua käyttäen.