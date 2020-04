Kuljetatko lasta pyörällä? Katso viiden kohdan lista, jonka muistamalla varmistat kyytiläisen turvallisuuden

Pyöräilysesonki on kevään myötä alkanut, ja moni kuljettaa myös lapsia fillarin kyydissä. Silloin tärkeintä on pitää lapsen turvallisuus etusijalla kaikissa tilanteissa.

Monen lapsen ensimmäinen pyöräreissu ajetaan aikuisen kyydissä.

Lapsen turvallisuus on kaikista tärkein asia, matkusti hän sitten lastenistuimessa, perävaunussa tai laatikkopyörässä. Samat perusasiat pätevät aina, kuljetusmuodosta riippumatta.

– Tärkeintä on, että lapsi on turvallisesti, tukevasti, luotettavasti ja mahdollisimman mukavasti kiinni istuimessaan. On siis huolehdittava siitä, että istuin on sopivan kokoinen, eli istuimen, peräkärryn tai laatikkopyörän pituus- ja painorajoja on noudatettava. Tällöin lapsen jalat tai kädet eivät voi osua pyörän liikkuviin osiin. Ennen ostopäätöstä kannattaa myös tarkistaa, että istuimen tai peräkärryn saa kiinnitettyä omaan pyörään, kehottaa Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa.

Jos kyydittävänä on kaksi lasta, on peräkärry tai laatikkopyörä hyvä vaihtoehto.

Jos kyytiin tulee lapsen lisäksi myös tavaroita vaikkapa kauppareissulla, pitää niille olla oma paikka. Tähän tarpeeseen vastaavat esimerkiksi tavarakori tai pyörän laukut.

Pyörän kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota. Erityisen tärkeää on jarrujen toimivuus sekä renkaiden oikeat ilmanpaineet.

– Pyörän kunto on tarkistettava säännöllisesti. Ennen jokaista matkaa on huolehdittava siitä, että lastenistuin tai peräkärry on tukevasti kiinni. Ennen tien päälle lähtöä on myös katsottava, että kypärä ja turvavyö ovat kunnolla kiinnitetyt. Kypärä kuuluu myös aikuisen päähän, Piippa muistuttaa.

Harjoittele kyytiläisen kanssa pyöräilyä ja aja ennakoiden

Ennakoiva ajotapa on erityisen tärkeää silloin, kun kyydissä on lapsi. Pyöräilijä voi omalla ajotavallaan vaikuttaa niin turvallisuuteen, matkan sujuvuuteen kuin kyydissä olevan lapsen matkustusmukavuuteenkin.

– On hyvä muistaa, että istuimessa tai peräkärryssä oleva lapsi tuntee kuopat ja muut epätasaisuudet eri tavalla kuin pyöräilijä itse. Tasainen kyyti tuntuu lapsestakin miellyttävältä. Ajonopeus onkin sovitettava liikennetilanteen ja ympäristön mukaan. Risteyksiä kannattaa lähestyä varoen ja omista aikeistaan on syytä kertoa suuntamerkillä ja soittokellolla hyvissä ajoin. Liikenteen tarkkailu vaatii keskittymistä, joten esimerkiksi puhelin ei missään tapauksessa kuulu pyöräilijän käteen, Piippa huomauttaa.

Kyytiläisen kanssa pyöräilyä on hyvä harjoitella rauhallisessa ympäristössä ennen kuin siirtyy vilkkaamman liikenteen sekaan. Kannattaa kokeilla ainakin sitä, miten pyörä kääntyy ja pysähtyy lapsen ollessa kyydissä – sekä miten lapsi kokee kyydissä olemisen ja viihtyy istuimessaan.

– Muista myös, että matkustajan paikalta lapsi oppii jatkuvasti liikenteestä ja tarkkailee kiinnostuneena ympäristöään. Lapset oppivat liikenneasenteet aikuisilta, joten esimerkin voima on syytä tiedostaa pyöräillessä. Kun ajat rauhallisesti ja ennakoivasti sekä valitset mielenkiintoisen reitin, on matka lapsellekin mukava ja turvallinen, Piippa kiteyttää.