Brittiläinen Autocar-sivusto listasi markkinoiden parhaat edulliset sähköautot.

Listaa tehdessään Autocar huomioi muun muassa toimintamatkan ja käytettävyyden, ajodynamiikan ja rahalle tulevan vastineen.

Edullisuus on tietenkin suhteellinen käsite. Autocar muistuttaa, että osa sähköautoista on edelleen kalliita verrattuna vastaaviin polttomoottorilla varustettuihin autoihin, mutta käyttökustannukset on myös huomioitava vertailtaessa hyötyjä.

1. Kia e-Niro

Kia e-Niro määrittelee tason, kuinka paljon toimintamatkaa (jopa 455 kilometriä yhdellä latauksella) ja perheystävällistä käytettävyyttä vuonna 2020 edulliselta sähköajoneuvolta voi odottaa, lehti perustelee verkkosivustollaan.

Britanniassa e-Niron hinta on noin 35 000 puntaa eli noin 40 000 euroa. Suomessa valtion hankintatuella edullisimmillaan hinnaksi tulee 37 990 euroa.

2. Volkswagen ID.3

Volkswagen pyrkii karistamaan dieselgaten katkun sähköistymällä. Golfin kokoiseen ID.3:een on ladattu paljon odotuksia.

3. Peugeot e-208

Jos kuluttaja harkitsee ensimmäisen sähköauton ostamista, e-208 ansaitsee sille kuuluvan huomion, Autocar arvioi.

4. Hyundai Kona Electric 64kWh

5. Mini Electric

6. Kia Soul EV

7. Nissan Leaf

8. Renault Zoe

9. Honda E

10. BMW i3