Renault sähköistyy vauhdilla – tulossa myös luokkansa ensimmäinen lataushybridi

Renault siirtyy nopeaan tahtiin sähköiseen tulevaisuuteen.

Renault on jo vuosi ollut sähköautojen pioneeri Euroopassa. Nyt ranskalaismerkki laajentaa valikoimaansa uudella Twingo Z.E:llä, ja Renaultin jo aiemmin esiteltyjen Clio hybridin ja Captur lataushybridin joukkoon liittyy Mégane E-Tech Plug-in lataushybridi. Renault kehittyy nyt niin hybrideissä kuin lataushybrideissä nopein askelin.

Renault on kehittänyt sähköautoja jo pitkään ja se on Euroopassa sektorin johtava merkki. Henkilöautoissa Zoe on edennyt jo kolmanteen sukupolveensa ja pakettiautoissa Kangoo Z.E. on markkinajohtaja. Zoe on kehittynyt jatkuvasti etevämmäksi, ja sen toimintamatka on vuosien kuluessa yli kaksinkertaistunut.

Méganesta pian lataushybridi

Ensimmäistä kertaa historiansa aikana Renault tuo sähköauton lisäksi mallistoonsa myös muita sähköistettyjä vaihtoehtoja. Muutos on todella nopea. Ensimmäiset uuden aikakauden Renault-mallit ovat pian Suomessa.

Renault Clio hybridi tulee myyntiin Suomessa kesällä. Samaan aikaan Clio E-Tech Hybridin kanssa saadaan markkinoillemme Captur E-Tech Plug-in, joka on luokkansa ensimmäinen lataushybridi.

Syksyllä Suomeen on tulossa edellisten rinnalle uudistunut Mégane, jonka tärkein lisä on uusi Mégane E-Tech Plug-in. Siinä on sama voimalinja kuin Capturissa, eli 1,6-litraisen bensiinimoottorin ja kahden sähkömoottorin yhteisteho on 118 kilowattia (160 hv).

Ajoakun energiasisältö on 9,8 kWh, joka riittää 50 kilometriin pelkällä sähköllä yhdistetyssä ajossa ja 65 kilometriin kaupungissa. Auton huippunopeus täysin sähköllä ajettaessa on 135 km/h.

Uuden E-Tech Plug-in -voimalinjan on kehittänyt Renault Engineering ja siihen on haettu yli 150 patenttia. Esimerkkinä uudessa vaihteistossa ei ole lainkaan kytkintä, ja vaihdot ovat lähes huomaamattomia.

Alkuvaiheessa Renault Mégane E-Tech Plug-in tulee myyntiin farmarina eli Sport Tourerina.