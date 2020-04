Muutaman tonnin autot hajonneet lähes liikkeen kynnyksellä – seurauksena 600 riitaa vuosittain

Kuluttajariitalautakunta käsittelee vuosittain noin 1 200 autokauppaa ja 600 autonkorjausta koskevaa riitaa.

Kuluttajariitalautakunnan käsittelemien tapausten määrä on pysynyt kuta kuinkin samalla tasolla jo jonkin aikaa. Valtaosa riidoista koskee käytettyjen autojen kauppaa.

Suomeen käytettynä tuotujen autojen määrä on noussut rajusti, viime vuonna tuotiin lähes 50 000 käytettyä menopeliä. Valituksia tehdään niistäkin, mutta erityiseen rooliin ne eivät nouse.

– Myyjäliikkeen tulee kertoa, jos auto on tuotu käytettynä. Nämä autot eivät kuitenkaan erityisesti näy tilastoissa, vaan niissä on samoja vikoja ja ongelmia kuin muissakin käytetyssä autoissa, kertoo ylitarkastaja Mikko Uimonen kuluttajariitalautakunnasta.

Kalliit korjaukset kismittävät

Eniten valituksia tulee kalliista korjauksista, moottoreiden vaihdoista ja isoista vaurioista.

Valituksista kohtuullisen suuri osa koskee muutaman tuhannen euron hintaisia käytettyjä autoja, jotka ovat hajonneet lähes heti kun ne on ajettu ulos liikkeestä.

– Kun käytetty auto lähestyy kymmentä ikävuotta ja kun se on vaihtanut omistajaa muutaman kerran, on kyse autosta, joista tehdään useimmiten valituksia. Vaikka kyse olisi vain muutaman tonnin autosta, niin se on käyttäjälleen iso asia varsinkin silloin, jos auto vaatii heti kalliin korjauksen eikä kuluttaja saanut omasta mielestään oikeutta, Uimonen toteaa.

– Kummankin edun mukaista olisi purkaa näin epäonninen kauppa nopeasti. Myyjä voisi hoitaa korjauksen edullisemmin käyttäen omia väyliään ja kuluttaja voisi yrittää uutta kauppaa toivottavasti paremmalla onnella, Uimonen jatkaa.

Kuluttomia suosituksia

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut eivät ole sitovia ja ulosottokelpoisia, vaan ainoastaan suosituksia. Asiakkaalle tai autokaupalle lausuntopyynnön käsittely ei maksa mitään. Tarkoituksena on antaa asiantunteva ehdotus riidan sopimiseksi.

Kun lautakunta suosittaa osaa kauppahinnasta palautettavaksi, niin yleensä liikkeet kuitenkin noudattavat suositusta. Muutoinkin lautakunnan ratkaisuihin niin kuluttajat kuin autoliikkeetkin suhtautuvat nykyään varsin myönteisesti.

– Viime vuoden tilastojen perusteella noin 83 prosentissa tapauksista yritykset noudattivat annettuja suosituksia. Varsinkin isot liikkeet noudattavat hyvin päätöksiämme. Toki suurin osa pienistäkin toimii asianmukaisesti. Takavuosina tultiin useammin lankaa pitkin. Tunteenpurkaukset ovat vähentyneet merkittävästi. Nykyään yhteyttä otetaan sähköpostilla ja maltillisesti, Uimonen kertoo.

Hampaankoloonkin jotain jää

Valitusten käsittely voi joskus kestää, ja harvoin ratkaisua on odotettavissa puolen vuoden sisällä. Aikaa palaa yleensä vuoden verran ja jos käsittely ruuhkautuu, voi päätöstä joutua odottamaan parikin vuotta. Harvoin autokaupasta tehty valitus tuo myöskään kuluttajalle täyden vaaditun korvauksen.

– Sellaiset ratkaisut ovat poikkeuksia. Jos takuu on edelleen voimassa, niin silloin ei autoliike saisi laskuttaa, Uimonen tuumaa.

Valituksia tulee harvoin alle kolmen vuoden ikäisistä autoista. Autoilijat, jotka uusivat ajokkinsa kolmen vuoden välein, ovat harvoin lautakunnan asiakkaita. Uimosen kokemuksen mukaan he ovat kuluttajaryhmä, josta autoliikkeet ja maahantuojat pitävät hyvää huolta muutenkin.