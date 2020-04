Itselle tarpeettomista ajo-oikeuksista kannattanee luopua – tältä vaivalta ainakin säästyy

Ajokortin C- ja D-kirjaimet eivät häviä siitä automaattisesti, vaan niiden poistamispyyntö pitää tehdä kirjallisena.

Ilta-Sanomat on aiemmin uutisoinut, että poliisi myöntää joustoa ajo-oikeuteen liittyvän lääkärintodistuksen toimittamiseen. Normaalisti kuljettajan, jonka kortissa on C- ja/tai D-kirjaimia, pitää toimittaa poliisille lääkärintodistus viimeistään kaksi kuukautta sen jälkeen, kun hän on täyttänyt 50, 55, 60 tai 65 vuotta, mutta nyt koronaepidemian aikana poliisi joustaa asioiden käsittelyssä.

Moni raskaiden ajoneuvojen ajo-oikeuksia omaava saattaa miettiä nyt entistä vakavammin sitä, että luopuisi turhiksi osoittautuneista ”kirjaimista”. Luopua-sana on tässä asiassa oleellinen, sillä ajo-oikeudet eivät poistu sillä, että ei toimita poliisille lääkärintodistusta.

Kirjallinen luopumisilmoitus

Ajo-oikeus voidaan alentaa asiakkaan omasta pyynnöstä Ajovarman palvelupisteessä, ja sen voi tehdä myös poliisi ajoterveyden valvonnan yhteydessä. Ajo-oikeuden alentamispyyntö pitää tehdä kirjallisesti ilmoituksella, joka löytyy myös netistä. Tarvittavat tiedot rajoittuvat lähinnä nimeen, henkilötunnukseen ja allekirjoitukseen.

Ajo-oikeuksia ei voi pudotella pois kirjain kerrallaan, vaan kerralla lähtevät kaikki raskaat ajokorttiluokat. Tähän ryhmä 2:een kuuluvat luokat ovat C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE. Jäljelle jäävät ne ryhmä 1:n ajo-oikeusluokat, jotka kuljettajalla on. Ryhmä 1:n ajo-oikeusluokat ovat AM, A1, A2, A, B, BE ja T.

Uusi kortti hakuun

Ajo-oikeuden alentamisilmoituksen yhteydessä Ajovarmalle kannattaa toimittaa myös ajokorttihakemus uuden ajokortin tilaamiseksi. Nyt koronavirusepidemian aikaan on hyvä tieto, että ilmoitusta ja ajokorttihakemusta ei tarvitse toimittaa henkilökohtaisesti.

– Vanha ajokortti pitää samalla luovuttaa pois, ja Ajovarmasta tai poliisilta saa väliaikaisen ajokortin. Jos alentaminen tehdään poliisille, niin uuden kortin tilaaminen täytyy silti hoitaa Ajovarmassa tai Traficomin sähköisten palveluiden kautta, kertoo tiimivetäjä Henna Antila Traficomista.

Uudessa kortissa voidaan käyttää Traficomin kuvarekisteristä löytyvää riittävän tuoretta ajokorttikuvaa tai voimassa olevan passin tai henkilökortin hakemisen yhteydessä poliisille toimitettua kuvaa. Vaihtoehtoisesti Ajovarmaan voi toimittaa kaksi fyysistä kuvaa, jotka sitten digitoidaan Traficomin järjestelmään.

Uusi ajokortti on määräaikainen

Ajokorttiluokan alentaminen on lopullinen päätös, jota ei voi myöhemmin noin vain perua.

Ryhmän 2 ajo-oikeusluokat saa takaisin vain jättämällä uuden ajokorttilupahakemuksen, jonka liitteenä on lääkärinlausunto, jossa todetaan ryhmän 2 terveysvaatimusten täyttyminen. Jos alentamispäätöksestä on kulunut 1–5 vuotta, niin henkilön pitää lisäksi suorittaa tutkinto laajimmalla ryhmän 2 ajo-oikeusluokalla. Jos alentamisesta on kulunut yli viisi vuotta, niin kuljettajantutkinto on suoritettava kaikilla haettavilla ajo-oikeusluokilla.

Määräaikaisuus mukaan

Valtaosalla ajo-oikeuksista luopuvista ajokortti päättyy vasta 70-vuotispäivänä. Ajo-oikeudesta luopuminen tarkoittaa myös heidän kohdallaan määräaikaista ajokorttia. Uudet ryhmän 2 ajokortit ovat voimassa viisi vuotta ja ryhmän 1 ajokortit 15 vuotta.

Ennen 19.1.2013 myönnetyt ajokortit ovat voimassa enintään 18.1.2033 asti, vaikka niihin olisi merkitty myöhäisempi voimassaolopäivämäärä. Jos alentamisen ryhmän 1 ajokortiksi tekee vaikkapa päivämäärällä 10.4.2020, niin se on voimassa 10.4.2035 asti tai kuljettajan 70-vuotispäivään saakka, mikäli se on ennen mainitun 15 vuoden voimassaolon täyttymistä.

Näin ollen ajo-oikeuksia pudottava ei enää nykyään ”häviä” kortin voimassaoloajassa.